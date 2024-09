Kaio Jorge revela cobrança dura do pai: ‘Cruzeirense roxo’

Reforço do Cruzeiro na segunda janela de transferências internacionais, Kaio Jorge recebeu um puxão de orelhas do pai. Afinal, o atacante perdeu um pênalti, no empate contra o Internacional por 0 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Era a chance de garantir a vitória da Raposa e a felicidade do progenitor.

“Assim que eu pego no celular após a partida do pênalti perdido, meu pai me mandou uma mensagem: ‘Te falei para bater no canto’. Mas é uma cobrança sadia, que eu escuto muito. É um cara que me ajudou bastante. Ele é realmente cruzeirense roxo. Então, estou tentando fazer de tudo para dar alegrias para o torcedor e justamente para meu pai”, revelou o atacante, em entrevista à “ESPN”.

No lance, Anthoni, goleiro do Internacional, foi mais esperto e pegou a cobrança do jogador celeste, em duelo atrasado da quinta rodada do Brasileiro. Porém, Kaio Jorge não deixou barato e se destacou no triunfo sobre o Atlético-GO por 3 a 1, também no Gigante da Pampulha, pela jornada 25 do Brasileirão, com um gol e uma assistência.

Revelado pelo Santos, Kaio Jorge saiu cedo do Brasil para a Juventus, da Itália. Sem espaço na Velha Senhora, ele foi emprestado ao Frosinone até chegar à Raposa, onde, em 11 compromissos, anotou um gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.