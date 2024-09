Sub-20: com briga e Vitor Roque em foco, Brasil vence o México em amistoso

Em jogo com briga, expulsões, gol de cria da casa (de novo), gol feito perdido por Vitor Roque (com redenção) e falha grosseira, a Seleção Brasileira Sub-20 bateu o México Sub-20, em novo amistoso preparatório visando o Sul-Americano da categoria. Neste domingo (8), três dias depois após triunfar por 2 a 1, o Brasil abriu 2 a 0, sofreu o empate, mas venceu por 3 a 2 com gol no último lance, em São Januário.

O jogo

Após a atuação abaixo da expectativa na quinta, o técnico Ramon Menezes fez cinco mudanças na equipe. Promoveu, assim, as entradas de Robert (goleiro), JP Chermont (lateral-direito), João Cruz (meia), Pedrinho (ponta) e Rayan (atacante) para as saídas respectivas de Henrique, Pedro Lima, Moscardo, Deivid Washington e Wesley.

Dessa forma, o Brasil foi senhor do jogo – ao menos no quesito posse de bola. Ainda que sem brilho, a Seleção buscava o gol e criava as melhores oportunidades. Numa delas, Rayan cabeceou para fora já de dentro da pequena área.

Depois, Vitor Roque levou a torcida presente em São Januário à loucura, mas pelo lado negativo. Afinal, ele recebeu um grande presente do zagueiro mexicano e ficou de cara para o goleiro Emi Ochoa. O atacante driblou o arqueiro, mas, perdeu o ângulo por ter adiantado demais. Em vez de tentar o chute, ele parou a bola e foi para cima do zagueiro que protegia a meta. Com a chegada de outros defensores e também do goleiro, Vitor Roque se enrolou e perdeu gol absolutamente feito.

O tento perdido, porém, não faria falta, já que Rayan, nos acréscimos do primeiro tempo, tirou o zero do placar. Pedrinho fez grande jogada e tabelou com Vitor Roque. O atacante do Zenit chutou rasteiro e Ochoa deu rebote. Na sobra, Rayan, de primeira, fez 1 a 0.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Brasil fez logo o segundo, com a redenção de Vitor Roque. Após boa trama, João Cruz serviu o capitão da Seleção, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Tal qual na quinta-feira, o México descontou o placar após sair perdendo por 2 a 0. Levy aproveitou cruzamento perfeito de Sánchez para desviar de cabeça, sem chances para Robert, aos 17′.

Pouco após o gol, o próprio Levy cometeu falta em Chermont e os jogadores começaram a discutir. Rayan Lucas, volante do Flamengo, empurrou o rosto do atacante mexicano, iniciando uma briga, com jogadores das duas equipes saindo do banco de reservas rumo à confusão. Após muito empurra-empurra, o árbitro conseguiu conter os ânimos.

E o empate viria: Sánchez aproveitou falha grotesca do goleiro Robert, que tocou errado na saída de bola, nos pés do atacante. Ele não desperdiçou e, aos 34′ da etapa final, empatou em São Januário.

Com clima quente, ainda houve tempo para duas expulsões mexicanas. Primeiro, com Méndez, aos 34′. Depois, Diego Ochoa apelou para parar Vitor Roque e também levou o vermelho – este, já nos acréscimos. Assim, o Brasil foi valente e acreditou na vitória.

O próprio camisa 9 foi o autor do gol triunfal: Pedro Lima fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para o atacante do Betis-ESP, que, no último lance da partida, fez o 3 a 2 para o Brasil.

BRASIL 3 X 2 MÉXICO

Amistoso Internacional Sub-20

Data e Horário: 8/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

BRASIL: Robert; JP Chermont (Pedro Lima, 28’/2ºT), Arthur Dias, João Souza e Léo Derik (Leandrinho, 37’/2ºT); Breno Bidon, Deivid Washington (Pedro Lima, 37’/2ºT) e João Cruz (Filipe Bordon, 28’/2ºT); Pedrinho (Wesley, 37’/2ºT), Rayan (Matheus Gonçalves, 21’/2ºT) e Vitor Roque. Técnico: Ramon Menezes

MÉXICO: Emi Ochoa; Bustos, Méndez e Diego Ochoa; Moreno, Castro; Téllez e Sánchez; Rico; Álvarez e Mateo Levy. Técnico: Eduardo Arce.

Árbitro: Felipe Paludo (RJ)

Auxiliares: Hugo Filemon (RJ) e Naiara Mendes (RJ)

Gols: Rayan, 45+1’/1ºT (1-0); Vitor Roque, 4’/2ºT (2-0); Levy, 17’/2ºT (2-1); Moralez, 33’/2ºT (2-2); Vitor Roque, 45+9’/2ºT (3-2)

Cartão Vermelho: Méndez (MEX), 34’/2ºT; Diego Ochoa (MEX), 45+3’/2ºT

