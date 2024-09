Vitor Roque comemora vitória do Brasil Sub-20 e explica gol ‘feito’ perdido

O atacante Vitor Roque foi o nome da vitória do Brasil por 3 a 2 sobre o México, em amistoso internacional sub-20, disputado neste domingo (8), em São Januário, no Rio de Janeiro. E, após o apito final, o camisa 9 (e capitão) da Seleção relatou a sensação pelos dois gols marcados, explicando, também, sobre seu gol perdido no primeiro tempo.

Quando o placar ainda anotava 0 a 0, o jogador do Betis perdeu gol em que tinha a meta vazia após driblar o goleiro. O tento perdido não fez falta, já que ele ainda viria a anotar dois gols no triunfo – um deles ainda pode ser concedido contra ao zagueiro Bustos.

LEIA MAIS: Escândalo político na França envolve contratação de Neymar pelo PSG

“Eu saí cara a cara com o goleiro, tirei um pouquinho. Dava para chutar, só que eu vi o zagueiro fechando no gol, pensei que iria cortar. Aí fui nessa de ameaçar, ameaçar, acabei perdendo a passada e não consegui concluir em gol (risos) “, explicou.

Ele também celebrou seus gols e, claro, a vitória. Sorridente, salientou que o grupo teve pouco tempo para trabalhar para os duelos contra o México. Na última quinta, o Brasil também venceu, mas por 2 a 1.

“Dou glória a Deus pelo gol, pela vitória. Foi uma partida difícil. Já esperamos, trabalhamos firme nesse curto período, mas fizemos um bom jogo e conseguimos a vitória. Estou muito feliz, como você falou (repórter), o sorriso no meu rosto não esconde nada, então muito feliz pelo gol e pela vitória neste curto período de treinamento”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.