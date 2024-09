Rafa Mir, do Valencia, se manifesta sobre acusação de agressão sexual

Acusado de agressão sexual contra duas mulheres, o atacante Rafa Mir, do Valencia, usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre o caso. Por meio de nota oficial, o espanhol se declarou inocente e alegou que a denúncia é infundada.

O jogador, que chegou a ser preso na última semana, disse que segue colaborando com a investigação e que confia na Justiça da Espanha.

“Confio plenamente na Administração de Justiça deste país, com a qual colaborei desde o primeiro minuto para esclarecer os fatos”, disse em nota oficial.

Mir também se desculpou com o Valencia por descumprir horários, já que estava em uma casa noturna antes de ir com as mulheres para sua casa. Além disso, reafirmou que não prestará declarações nos meios de comunicação ou nas redes sociais, tendo em vista que falará apenas nos tribunais.

Acusação de agressão sexual contra Rafa Mir

Rafa Mir e o também jogador Pablo Jarra estão sendo acusados de abusarem sexualmente de duas mulheres, uma de 21 anos e outra de 25. De acordo com o relato das vítimas, o crime teria ocorrido na noite de sábado (31) para domingo (01), após o jogo entre Valencia e Villarreal. Na ocasião, depois de um encontro numa discoteca, Mir, o amigo e as duas mulheres seguiram para a residência do atacante, onde o abuso teria acontecido.

Posteriormente ao ocorrido, as vítimas seguiram para um hospital de Valencia e fizeram queixa à Guarda Civil. Na segunda-feira (02), os dois atletas acabaram presos, mas a soltura ocorreu dois dias depois.

Atualmente, o atacante, que pertence ao Sevilla, atua por empréstimo no Valencia. Confira a nota na íntegra

“Após um período de reflexão, quero deixar clara minha inocência, reiterando o conteúdo do comunicado emitido pelo meu advogado Jaime Campaner. Assim que ele pôde começar a trabalhar em pé de igualdade com as acusações, o caso deu uma guinada importante que mostra o quão infundada é a denúncia. Confio plenamente na Administração de Justiça deste país, com a qual colaborei desde o primeiro minuto para esclarecer os fatos.



Por tudo isto, quero expressar as minhas mais sinceras e profundas desculpas ao meu Clube, o Valencia CF, à comissão técnica, aos meus companheiros e principalmente aos adeptos valencianos, por não terem cumprido, mesmo em dia de folga, o rigor dos horários. O que se espera de um profissional e ainda mais depois de um início de temporada longe das nossas expectativas. A partir de agora, como jogador de futebol profissional, todas as minhas energias estão focadas em ajudar o meu Clube e os meus companheiros.



Não quero esquecer de agradecer à minha família pelo amor e apoio que me demonstraram em todos os momentos. Seu amor e a verdade me farão superar essa situação traumática que estou vivenciando.



Dito isto, seguindo o conselho do meu advogado, trabalharemos nos tribunais e não nos meios de comunicação social ou nas redes sociais.”

