O técnico da Holanda, Ronald Koeman, evitou falar sobre a ida de Memphis Depay para o Corinthians. Afinal, o profissional adotou cautela depois das declarações polêmicas sobre a transferência de Bergwijn para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Até porque, o novo reforço do Timão soma 46 tentos, desde que estreou pela seleção, quatro a menos que Van Persie, maior artilheiro do país.

“Não vou me queimar de novo com isso”, disse Koeman.

“Mas não vou falar nada. Talvez eu tenha de ter mais cuidado, vocês viram tudo que falaram depois do que eu disse sobre a transferência de Bergwijn. Talvez eu precise ser mais político, mas tenho dificuldades com isso”, afirmou o treinador, em entrevista ao canal NOS Sport.

Elogios sutis

Apesar de não querer se aprofundar sobre o assunto, o treinador fez um leve elogio ao futebol brasileiro, referente ao nível técnico, mas ressaltou que conhece pouco.

“Isso mostra que ele ainda é parte da seleção holandesa. Memphis está com dificuldade para voltar. Por isso, Memphis se manter em forma e ter ritmo de jogo é o mais importante”, ressaltou.

“Acho que o Brasil tem um campeonato de nível técnico forte, mas não conheço muito a respeito. Fica muito longe”, completou.

Entenda a declaração polêmica

Nesta Data Fifa, a Holanda disputou duas partidas pela Liga das Nações, contra Bósnia e Alemanha. No entanto, o treinador Ronald Koeman deixou claro que o atacante Bergwijn não ficará só de fora desta lista, como também de outras. O profissional, portanto, fechou as portas para o jogador por causa de sua transferência do Ajax para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

“Bergwijn ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso”, afirmou o comandante

“Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira. Ele podia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão”, acrescentou Koeman em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O Al-Ittihad anunciou a contratação de Bergwijn, que já disputou duas Copas na carreira, pelo valor de 25 milhões de euros (R$155 milhões). Com passagens por PSV e Tottenham, o atleta defendeu as cores do Ajax nas últimas duas temporadas.

