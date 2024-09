Volante do Vasco, Souza recupera carro após ser vítima de assalto no Rio

Assaltado na noite deste domingo (8), o volante Souza, do Vasco, conseguiu recuperar seu carro roubado. O jogador estava acompanhado do filho, Nicolas, quando teve que entregar o veículo e outros pertences aos assaltantes na Rua Leopoldina Rego, em Olaria, no Rio.

Souza comentou sobre o ocorrido em suas redes sociais. Relatou não ter sido vítima de agressões físicas, mas detalhou os momentos de pânico ao lado do filho. Hoje, horas depois, o UOL noticiou que encontraram o carro, mas não há informações sobre os pertences dentro dele.

Souza retornou ao Vasco em 2024, após ter sido revelado pelo clube em 2008. O volante disputou quatro partidas pelo clube até o momento e busca firmar-se no elenco cruzmaltino.

Souza relata assalto

O jogador contou sobre o ocorrido depois de chegar em casa, na noite do último domingo. Souza também pediu aos seguidores que compartilhassem o vídeo para que a repercussão ajudasse na localização do veículo.

“Acabei de ser assaltado aqui na Leopoldina Rego, perto de Olaria. Mas levaram tudo. Levaram até meu chinelo, celular. O cara estava de fuzil, levou o carro. Era eu e o Nicolas (filho), consegui tirar o Nicolas. Mas me deixei descalço. Eu queria que você postasse para ver se a gente consegue encontrar o carro. Então posta aí, se for possível, tá bom? Enfim, só isso. Tá tudo bem, graças a Deus. A gente está bem. A polícia já está aqui. Mas eu estou descaço. Levaram tudo, tá bom? Beijão”, disse o atleta em um vídeo divulgado nas redes por sua mulher

