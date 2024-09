Júnior Santos tem chances de voltar antes do previsto no Botafogo

O técnico Artur Jorge pode ter um retorno importante antes do esperado pare reforçar a equipe do Botafogo. O atacante Júnior Santos inicia a transição para o campo nesta segunda-feira (9) e deve voltar antes do previsto. A informação é do “ge”.

Fora dos gramados desde o fim de julho, o jogador se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Ele machucou na vitória do Alvinegro por 1 a 0 contra o Internacional no Nilton Santos, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele realizou o procedimento cirúrgico no dia 25 de julho e a previsão inicial do clube carioca após a cirurgia era que ele voltaria a atuar ainda nesta temporada, mas apenas no final de outubro.

Apesar de voltar a fazer atividades com o elenco, o jogador não vai atuar contra o Corinthians, no sábado (14), pelo Brasileirão. No entanto, a volta de Júnior Santos antes do previsto é muito importante para o time e principalmente para Artur Jorge. Além da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o clube carioca ainda está briga pelo título da Libertadores. O atacante é o artilheiro do Botafogo nesta temporada, com 18 gols, em 41 partidas.

Além do atacante, outros jogadores estão próximos de deixarem o departamento médico. Jeffinho, por sua vez, depende da evolução física nos treinamentos para voltar a ficar à disposição do técnico Artur Jorge. Já Matheus Nascimento, que tinha previsão de retorno no fim de agosto, está em processo final de condicionamento. Por outro lado, Eduardo deve voltar apenas no meio de outubro.

