Thiago Silva fala sobre duelo contra o Atlético pela Libertadores

Finalista pelo Fluminense na Libertadores de 2008, Thiago Silva está no caminho para retornar a mais uma final. E o Monstro mostra-se confiante em tal tarefa. Ao canal do Flu no YouTube, o zagueiro respondeu à pergunta de torcedores sobre a atual campanha.

Para ele, o confronto contra o Atlético-MG, marcado para os próximos dias 18 e 25, serão ainda mais difíceis do que contra o Grêmio, na fase anterior. O Monstro não escondeu a vontade de contar uma história diferente do que aquela de 16 anos atrás.

“A gente ainda tem uma disputa grande diante de um adversário forte, que é o Atlético-MG, mas sempre com muito respeito ao nosso adversário, a gente vai fazer de tudo para conquistar o bicampeonato da Libertadores. O caminho é longo, difícil, mas com muito trabalho, pés no chão, humildade, temos tudo para ir passando essas etapas que antecedem a final. São dois jogos que tenho certeza que serão mais difíceis do que foram contra o Grêmio. Mas tenho certeza que nossa equipe estará bem preparada. Que eu possa realizar esse sonho de disputar mais uma final de Libertadores. A outra, eu perdi. Quem sabe essa possa ter um final diferente, vitorioso. Vamos ver”, especulou o Monstro.

Thiago Silva se refere à final da Libertadores de 2008, quando o Fluminense perdeu para a LDU nos pênaltis, ficando com o vice-campeonato. Aquela edição perdurou por 15 anos como a melhor campanha do Flu na Liberta, até que, em 2023, o time conquistou a tão sonhada Glória Eterna – exatamente no Maracanã, mesmo palco da traumática decisão da década retrasada.

