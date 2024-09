França vence Bélgica e se recupera na Liga das Nações

A França conquistou a primeira vitória na Liga das Nações 2024/25. Nesta segunda-feira (9), os franceses venceram a Bélgica por 2 a 0, no Groupama Stadium, em Lyon, pela segunda rodada do Grupo 2. Kolo Muani e um golaço de Dembélé confirmaram o triunfo.

Além disso, o técnico Didier Deschamps optou em poupar seus principais jogadores, Mbappé e Griezmann, que começaram a partida no banco de reservas. Por outro lado, a Bélgica entrou em campo com o que tem de melhor, liderada por Kevin De Bruyne.

Dessa maneira, a França se recuperou da derrota para a Itália, de virada, por 3 a 1, na estreia das equipes na Liga das Nações 2024/25. Já a Bélgica conheceu a sua primeira derrota na competição, após estrear com vitória por 3 a 1 sobre Israel.

Ou seja, a Itália, que venceu Israel também nesta segunda-feira, é a líder do Grupo 2 com seis pontos e 100% de aproveitamento. A França é a segunda colocada, com os mesmos três pontos da Bélgica, em terceiro, mas leva vantagem no número de gols marcados (critério de desempate). Por fim, a seleção de Israel é a lanterna da chave, ainda sem somar pontos nas duas primeiras rodadas.

O jogo

Mesmo fora de casa, a Bélgica tomou a iniciativa do jogo e começou melhor. Com pressão ofensiva, os belgas dominaram a bola no campo adversário e levaram perigo ao gol dos franceses. No entanto, após os primeiros 20 minutos, os franceses equilibraram o jogo e passaram a dominar as ações da partida. Dessa maneira, aos 28, Kolo Muani aproveitou o rebote de Casteels e bateu forte para abrir o placar. A vantagem passou tranquilidade para os donos da casa, que administraram o resultado de 1 a 0 até o intervalo.

Na segunda etapa, a França dominou a partida e encaminhou a vitória. Logo aos 11 minutos, Dembélé fez boa jogada individual pela direita e finalizou no ângulo para anotar um golaço e ampliar o marcador. Com a vantagem de 2 a 0, os franceses viram os belgas ficarem com mais posse de bola, porém sem chegar com perigo ao ataque. Mas, os donos da casa ainda levaram perigo a partir dos 20 minutos, quando Mbappé entrou em campo e criou boas oportunidades de ampliar. No entanto, o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.

FRANÇA 2X0 BÉLGICA

2ª Rodada do Grupo 2 da Liga das Nações

Data e horário: 9/9/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Groupama Stadium, Lyon (FRA)

FRANÇA: Maignan; Koundé (Clauss), Saliba (Upamecano), Konate e Théo Hernandez; Kanté, Zaïre-Emery; Dembélé (Olise, aos 33′ do 2t), Guendouzi (Griezmann, aos 33′ do 2t) e Marcus Thuram (Barcola, aos 21′ do 2t); Kolo Muani (Mbappé, aos 21′ do 2t). Técnico: Didier Deschamps

BÉLGICA: Casteels; Castagne (Meunier, aos 36′ do 2t), Faes, Theate e De Cuyper; Onana, Tielemans (Mangala, aos 14′ do 2t); Lukébakio (Bakayoko, aos 14′ do 2t), De Bruyne e Doku (Duranville, aos 36′ do 2t); Openda (De Ketelaere, aos 23′ do 2t). Técnico: Domenico Tedesco

Gols: Kolo Muani, aos 29′ do 1t (1-0); Dembélé, aos 11′ do 2t (2-0)

Árbitro: Tobias Stieler (ALE)

Auxiliares: Jan Seidel e Mark Borsch (ALE)

VAR: Felix Zwayer (ALE)

Cartões amarelos: Digne, Koné (FRA); Telemans, Openda (BEL)

