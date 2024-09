Itália vence Israel e segue 100% na Liga das Nações

Após estrear com vitória, a Itália manteve os 100% na Liga das Nações 2024/25. Com gols de Frattesi e Kean, a Azzurra bateu Israel por 2 a 1, fora de casa, em jogo nesta segunda-feira (9), pela segunda rodada do Grupo 2 da Liga A (elite). A partida ocorreu na Bozsik Arena, em Budapeste, capital da Hungria. Os israelenses vêm atuando no país por conta da guerra Israel-Gaza.

LEIA MAIS: Corinthians define plano para apresentar Depay aos torcedores

Itália melhor

A Itália fez justiça à sua superioridade em campo, abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Antes, Dimarco conseguiu boas oportunidades, em dois chutes de fora da área. Bellanova teve ótima chance, mas, apesar do belo domínio, pegou de tornozelo na bola.

Até que em jogada trabalhada, Dimarco recebeu livre pela canhota e cruzou a média altura para a área. Frattesi foi inteligente e colocou o peito na bola para surpreender o goleiro Gerafi, anotando o primeiro gol do jogo, aos 37′.

Donnarumma salva

Atrás no placar, Israel precisou se soltar mais. E, logo com 15′, obrigou o goleiro italiano Donnarumma a fazer duas boas defesas. No entanto, a experiência da seleção tetracampeã do mundo falou mais alto. Afinal, aos 17′, Israel saiu jogando, mas vacilou ao não observar a pressão alta da Itália. Raspadori roubou a bola, chutou e, no rebote, Moise Kean aproveitou para dobrar a vantagem italiana.

Quase, Tonali

O meia Tonali voltou à Itália na última sexta (6), em vitória sobre a França, após um ano de suspensão por apostas esportivas. E ele chegou a marcar o que seria seu primeiro gol com a seleção principal de seu país. Moise Kean chutou forte e o meia só mandou para o gol vazio, mas na banheira. Após análise do VAR, o tento foi, de fato, anulado por impedimento.

Tarde demais

Israel sentiu que a Itália sentava no resultado. Dessa forma, encontrou seu gol. Após cobrança de falta na área, a bola ficou viva para Mohammed Abu Fani, que, de primeira, chutou cruzado, indefensável para Donnarumma. O problema é que o gol saiu apenas aos 44′, com pouco tempo restando para buscar o empate.

Próximos passos

Com o triunfo, a Itália é, então, a única 100% de sua chave na Liga das Nações. Assim, lidera o Grupo 2, com seis pontos, à frente de França (três) e Bélgica (também três). Israel, por sua vez, amarga a lanterna, com duas derrotas.

Agora, os italianos voltam a campo somente em outubro, quando recebem a Bélgica, no dia 10, e também Israel, no dia 14. Além deste jogo, os israelenses enfrentam a França, novamente em casa, no dia 10 de outubro.

Liga das Nações – Segunda rodada – Liga A

Domingo (8/9)

Grupo 1

Croácia 1 x 0 Polônia

Portugal 2 x 1 Escócia

Grupo 4

Dinamarca 2 x 0 Sérvia

Suíça 1 x 4 Espanha

Segunda (9/9)

Grupo 2

França 2 x 0 Bélgica

Israel 1 x 2 Itália

Terça (10/9) – 15h45 (de Brasília)

Grupo 3

Hungria x Bósnia e Herzegovina

Holanda x Alemanha

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.