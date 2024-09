Inglaterra x Finlândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Grande potência da Liga das Nações B 2024/25, a Inglaterra volta a campo nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo 2. O ‘English Team’ enfrenta a Finlândia no Estádio de Wembley, em Londres, neste período de reconstrução após a saída do técnico Gareth Southgate.

Como chega a Inglaterra

Em processo de reformulação, o novo técnico interino Lee Carsley, substituto de Gareth Southgate, não planeja poupar jogadores em Wembley. Assim, Pickford, Alexander-Arnold, Grealish, Saka, Harry Kane e os demais titulares devem estar em campo.

Dessa maneira, a expectativa é que os ingleses repitam a escalação do time que venceu a Irlanda por 2 a 0 no último final de semana. Mas, a seleção terá uma baixa importante. Jude Bellingham, lesionado, está fora da partida.

Além disso, o capitão Harry Kane, confirmado entre os titulares, vai chegar à marca de 100 jogos pela seleção inglesa.

Como chega a Finlândia

Por outro lado, a Finlândia vai tentar surpreender os ingleses em Wembley para conquistar a primeira vitória na Liga das Nações 2024/25. Isto porque a equipe vem de uma derrota por 3 a 0 para a Grécia na rodada inicial.

Além disso, algumas lesões tornam a vida da Finlândia ainda mais difícil para o jogo desta terça-feira. O meio-campista do Sparta Praga, Kaan Kairinen, lesionou-se antes do início da competição e está fora da partida. Ao mesmo tempo, Rasmus Schuller deixou o gramado na partida contra os gregos pouco antes do intervalo e também será ausência por motivo de lesão.

Inglaterra x Finlândia

2ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações B 2024/25

Data e horário: terça-feira, 10/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Wembley, em Londres (ING)

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Guehi, Maguire, Colwill; Mainoo, Rice, Grealish; Saka, Kane, Gordon. Técnico: Lee Carsley.

Finlândia: Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen; Peltola, Nissila; Lod, Kamara, Antman; Pohjanpalo. Técnico: Markku Kanerva.

Árbitro: Morten Krogh (DIN)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Onde assistir: Disney+

