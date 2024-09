Paraguai x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, 10/9, em Assunção, no Paraguai, o Brasil visitará o Paraguai em jogo pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será no Defensores del Chaco. A Seleção Brasileira venceu o Equador na rodada passada por 1 a 0, no Couto Pereira, e subiu para a quarta colocação na tabela. Agora, tenta manter o bom momento e dar mais um passo rumo ao Mundial. Mas os paraguaios entram motivados. Afinal, empataram na rodada passada com o forte Uruguai, 0 a 0, fora de casa, em Montevidéu. O selecionado ocupa a sétima posição (zona de repescagem), com seis pontos.

Onde assistir

Os canais Globo e SporTV transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Paraguai

O Paraguai tem uma ausência certa e uma dúvida para o jogo diante do Brasil. O zagueiro Gustavo Gómez cumpre suspensão após levar mais um amarelo diante do Uruguai. Já o apoiador Cubas está com uma lesão no ombro esquerdo e será reavaliado nesta terça-feira. Porém, ele que saiu de maca diante do Uruguai, dificilmente e terá condições de jogo.

O jogo está gerando grande interesse entre os paraguaios. Todos os ingressos colocados à venda estão esgotados. Isso está motivando o treinador Gustavo Alfaro, que pediu total apoio durante os 90 minutos:

“Nunca pedi nada aos torcedores. Mas desta vez peço o apoio ao time, para que todos contagiem nossos jogadores. Não podemos garantir a vitória, mas temos a certeza de que cada atleta dará o seu máximo neste jogo”.

Como está o Brasil

O Brasil, nesta segunda-feira, treinou pela última vez no CT do Athletico, em Curitiba. à tarde, viajou para o Paraguai. Para a partida contra o Paraguai, o técnico Dorival Júnior deve fazer uma mudança. Afinal, no treino desta segunda-feira, Endrick treinou na equipe principal, no lugar de Luiz Henrique. Assim, Rodrygo foi deslocado para o lado direito do sistema ofensivo. De resto, o time deve ser o mesmo que bateu o Equador no Couto Pereira. Fabrício Bruno, que se juntou a delegação neste domingo, está á disposição para a partida.

“Temos que estar atentos em todos os setores do campo. Todos os times tem qualidade para jogar, são fortes e têm pontos difíceis. Alguns jogadores do Paraguai atuam na Premier League, eu conheço, são jogadores rápido, mas estamos preparados para ir lá e buscar os três pontos”, disse.

PARAGUAI X BRASIL

8ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas

Data e Horário: 9/9/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

PARAGUAI: Gatito; Velázquez, Balbuena, Alderete e Junior Alonso; Villasanti, Bobadilla (Cubas), Diego Gómez e Almirón; Enciso e Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, André e Lucas Paquetá; Endrick, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Tarán e Andrés Nievas (URU)

VAR: Alberto Feres (URU)

