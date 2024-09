Ex-dirigente de clube carioca confessa incentivo a manipulação de resultados

Os casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro mais antigos e atuais vem se tornando públicos, com frequência. A situação mais recente envolve um ex-dirigente do Goytacaz, tradicional clube do Norte Fluminense, que é licenciado das competições. Rodolfo Laterça, que também é policial penal e ex-subsecretário de Administração Penitenciária no governo Luiz Fernando Pezão, confessou em um áudio de 24 minutos ter pago suborno a árbitros. O episódio ocorreu em 2017, quando a equipe foi campeã da segunda divisão carioca.

Na gravação, o ex-cartola chega a ironizar tal atitude.

“Em 2017 subornamos muita arbitragem. Como é fácil se corromper arbitragem”, frisou Rodolfo.

Laterça atuou como presidente do conselho deliberativo do Goytacaz. Mesmo que não tivesse um cargo na diretoria em 2017, era considerado um nome próximo ao grupo que estava na administração do clube no período. A denúncia é de que a manipulação de resultados ocorreu durante a disputa da Série B1, do Campeonato Carioca. O que seria a Segunda Divisão do Estadual na ocasião. Assim, com a conquista do torneio, a equipe ganhou o direito de disputar uma seletiva para tentar alcançar a elite do futebol local.

Manipulação de resultado quase levou Goytacaz à elite do futebol carioca

O Goytacaz ficou muito próximo de ter êxito na missão. Contudo, no hexagonal final, que classificava dois times para a Série A do Carioca, o Alvianil ficou na terceira colocação. Por conta da suspeita de um escândalo de irregularidade em resultados, a atual diretoria do Goytacaz fez denúncia do episódio à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Assim, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) deu início a investigação sobre o caso. Também receberam notificações, as polícias Civil e Federal, além dos Ministérios Público Federal (MPF) e do Rio de Janeiro (MP-RJ).

“Eu posso falar agora, já passou. Em 2017 subornamos muita arbitragem. Como é fácil se corromper arbitragem, mas isso jogador. Torcedor não entende, e não basta os vinte reais do ingresso, basta muito mais. Vinte mais vinte de uma coletividade pra ver quem que entra no jogo, se é o apito que é melhor, ou se é um bandeira ou dois bandeiras. Eles não têm noção, entendeu? Que a gente consegue essa informação. Irmão quem vem pra cá? Quem tá vindo? É bom? É. A gente tem isso, né? Então fizemos muito isso em 2017. O Paulo Henrique, é ele que é o árbitro das brincadeiras da Federação. O pessoal o convida e participa muito junto a Federação. Tem bom conhecimento o coroa”, detalhou o antigo dirigente.

Goytacaz toma atitude para se defender

Aliás, Rodolfo Laterça é irmão do delegado da Polícia Federal aposentado e ex-deputado federal Felicio Laterça. No entanto, os dois não têm bom relacionamento.

No áudio, o até então presidente do conselho deliberativo também afirma que era um dos financiadores do clube em 2017. Ele afirma que investiu mais de R$ 100 mil para auxiliar as contas do Goytacaz. No entanto, o Alvianil aponta que esse capital não consta na sua contabilidade oficial. A gravação também trata de outros temas como a política interna e foi enviada para um grupo de WhatsApp, que Laterça fazia parte. Contudo, em julho deste ano foi vazado.

Através de comunicado, o Goytacaz aponta que denunciou o áudio às autoridades até mesmo com uma maneira de se defender.

“A atual diretoria do Goytacaz, que assumiu o clube em 14 de junho deste ano, ao tomar ciência do áudio, em que o autor ataca e denuncia diversas pessoas e instituições, agiu como forma de proteger o clube e deixar as portas abertas para qualquer tipo de esclarecimento. Nossa preocupação é pela preservação e manutenção do clube, que vive seu pior momento nos seus 112 anos. E, se não fosse a ação dos torcedores com o Movimento Resistência Alvianil, não existiria mais”, detalhou em nota

TJD abre inquérito para averiguar acusações de manipulação de resultados

As denúncias apresentadas pelo próprio clube, se tornaram alvo de investigações do TJD-RJ. A propósito, o relator do caso será o auditor Rodrigo Octavio Pinto Borges. O responsável pediu o prolongamento do prazo de mais 15 dias para a conclusão do inquérito a respeito de possível manipulação de resultados. Além disso, houve intimação a depoimentos de Rodolfo Laterça e membros da atual diretoria do Goytacaz. Em um primeiro momento, os personagens convocados teriam que depor até a última segunda-feira (02). Porém, houve a necessidade de adiamento por problemas na citação de Laterça. Vale ressaltar que ainda não há uma definição para novas datas.

Ex-dirigente insinua participação do presidente da Ferj

Em outro trecho do áudio que o portal “Icl Notícias” teve acesso, Rodolfo indica que o Goytacaz recebeu ajuda do presidente da Ferj, Rubens Lopes. No caso, o mandatário da entidade teria prometido contribuir no acesso da Terceira e Segunda Divisão do Carioca, no ano passado.

“Aí o Duque de Caxias (foi) a culpa de não termos subido, e se tivesse subido obviamente eu não ia pedir licença (das competições em 2024). Essa licença foi mais um protesto contra essa esse Rubens Lopes do que outra coisa, entendeu? Porque esse cara não nos atendeu. Ele negou por oito vezes agendar o horário com o nosso presidente Humberto”, afirmou o ex-dirigente do Goytacaz.

“Vocês não têm noção de como é manipulado o futebol, e ainda vem falar que estão aí punindo clube. Puniram o sub-20 do Belford Roxo e outro clube aí, por manipulação comprovada da empresa tal. Porra, manipulação está lá na arbitragem, pô. Quando tem manipulação, tem um árbitro na jogada. Fora isso, quando não tem a manipulação para subir o Duque de Caxias, porque o Goytacaz ia ganhar. Ia dar uma goleada naquele dia, né? Ele [o árbitro] segurou o time, né? Prendeu nosso time. Aí como nós corrompemos, sabemos como que eles fazem, entendeu?”, complementou Laterça.

“Se não tiver um dinheiro para se defender, tá? Se você não tiver uma prata para dar depois do presente, junto com a camisa do Goytacaz, ao velho estilo. Eu acabei com isso, passei a dar chuvisco e goiabada. Se não tiver, tá morto, tá morto. Então futebol é isso, eu tô cansado pra caramba, eu enjoei,” acrescentou o antigo presidente do conselho deliberativo do clube.

Rubens Lopes se manifesta sobre denúncias de manipulação de resultados

Laterça ainda indica que havia um esquema de favorecimento na Série B2, a atual Quarta Divisão do Campeonato Carioca, em 2023. De acordo com ele, o Belford Roxo foi o beneficiado da vez. Na oportunidade, o clube da Baixada Fluminense foi vice-campeão e conquistou o acesso para a Terceira Divisão.

“O Belford Roxo era a bola da vez, (Rubens Lopes) já tinha dado havia dado palavra. Pô, o Barra da Tijuca também estava voando, a palavra tava dada para o Belford Roxo. Pro [clube] Rio de Janeiro (foi dito): ‘Oh, segura a onda, não vai dar”. Tanto que agora no ano passado o Zinzane (se classificou para a fase final), mais uma vez o Rio de Janeiro ficou na fila de espera’, complementou Rodolfo.

Questionado sobre as acusações, Rubens Lopes, presidente da Ferj, não quis responder sobre o tema. Em nota, por meio da assessoria da entidade que administra o futebol carioca, declarou apenas que vai tomar as medidas judiciais cabíveis.

