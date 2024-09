Rodrigo Caetano apoia Dorival sobre Seleção na próxima Copa

Diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano reiterou a última frase do técnico Dorival Júnior em coletiva, nesta segunda-feira. O treinador voltou a afirmar que o Brasil “estará na final da próxima Copa do Mundo”. O técnico, aliás, ganhou coro do dirigente.

“O (Dorival) Junior, que eu conheço há mais de 20 anos, repete isso no nosso ambiente interno. Justamente por aquilo que ele vê. São 22 anos que ele percorre, muitos deles com sucesso. Agora ele tem a oportunidade de ser técnico da Seleção Brasileira e ter em mãos essa qualidade absurda. Por mais que a gente entenda que ainda é início, são dois anos pela frente. São muitos jogos pela frente. É algo que é possível, sim. Hoje falasse no Estevão porque o Endrick já deixou de ser tão jovem. As coisas são muito rápidas. Por isso temos que ter a calma. Por isso, comungo com ele que, essa Seleção, vai chegar em ótimas condições em 2026”, afirmou Rodrigo Caetano ao programa “Boleiragem”, do Sportv.

O dirigente, aliás, falou sobre o planejamento para a partida contra o Paraguai, nesta terça-feira, no Defensores del Chaco. Para Rodrigo Caetano, a busca da Seleção Brasileira é, além dos resultados, por uma melhor performance.

“Será um confronto extremamente difícil (contra o Paraguai). O atual técnico do Paraguai nos impôs muita dificuldade pela Costa Rica. Isso dificultou a nossa campanha na Copa América. Contra o Paraguai, o jogo estava equilibrado até termos desequilíbrios individuais ao nosso favor. Mas creio num equilíbrio no jogo. O resultado (contra o Equador) era importante porque os últimos quatro resultados (nas Eliminatórias) não eram normais. Fomos para um jogo onde era obrigatória a reação dentro de casa. Há uma busca incessante por performance. Mas os jogadores também são seres humanos. É natural que, quando não tem resultado, eles tenham insegurança na tomada de decisão”, disse o dirigente.

Panorama

A Seleção Brasileira, afinal, ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina. Ela volta a campo nesta terça-feira, onde enfrenta o Paraguai, que é o sétimo, com seis pontos. A partida acontece em Assunção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.