Um dos principais reforços do Fluminense na janela do segundo semestre, Kevin Serna se adaptou rapidamente ao clube carioca e tem feito a diferença em campo. O jogador tem sido peça-chave na reação da equipe no Campeonato Brasileiro, ao dar velocidade na frente e recomposição na marcação, pelo lado.

Em entrevista ao canal do clube no Youtube, o ponta fez questão de exaltar a torcida e afirmou que ela é um dos fatores para a sua rápida adaptação ao futebol brasileiro.

Força da torcida tricolor

O atleta relembrou que enfrentou o Tricolor nesta temporada e já conhecia a vibração do torcedor, sobretudo no Maracanã. Além disso, para ele, atuar agora com ela a favor dá mais energia para ter mais vontade e correr em campo com muita dedicação e empenho.

“Já tinha enfrentado e era difícil. A favor é muito bom. Faz você se sentir diferente, com muito mais energia. O carinho da torcida desde que cheguei, mandaram mensagens de boas-vindas. O jogador precisa desse carinho para adaptar mais rápido. Alegra muito e dá ainda mais vontade de correr em campo”, disse o ponta, que tem nove partidas, um gol marcado e uma assistência.

“Feliz por estar aqui. A verdade é que eu me adaptei muito bem ao grupo. Eles me fizeram me adaptar rápido e me sentir em casa e render mais. Fico feliz por ter chegado e contribuído em um momento em que o clube precisava. Contribui e fico feliz com a assistência para Jhon Arias (contra o Palmeiras) e ele pode marcar”, completou.

“Quando você faz um gol (contra o Atlético-MG), é uma alegria que não consigo descrever. Poder marcar com essa camisa, e ainda um gol bonito, é uma sensação que não se pode explicar. Fiquei muito feliz, pois sabemos que foi uma vitória muito importante que arrancamos fora de casa e precisávamos muito do resultado”, concluiu.

