Nome ex-Botafogo festeja alto desempenho no futebol sul-coreano

Revelado pelo Botafogo, clube pelo qual chegou a atuar no profissional, Gabriel Tigrão decidiu seguir carreira no exterior. Após uma primeira experiência pela equipe do Canelas (Portugal), o atacante chegou ao Gwangju, na Coreia do Sul, onde vive bom momento na elite do futebol local.

Com sete gols marcados e quatro assistências em 30 jogos, Tigrão possui na Coreia do Sul os melhores números desde que se profissionalizou. Diante disso, o homem de frente reconhece que esperava enfrentar maiores dificuldades na adaptação ao novo clube.

“Eu achei que a minha adaptação seria um pouco mais complicada, mas, graças a Deus, foi bem tranquila. Eu consegui desenvolver bem no início. A dificuldade da adaptação é mais o fora de campo, é a alimentação, que é bem difícil, bem diferente da que eu tinha em Portugal ou tinha no Brasil. Porém, dentro de campo é tranquilo. Os treinos são mais intensos, bem diferentes, mas estou conseguindo me adaptar bem”, afirmou.

Aos 22 anos, Gabriel sabe que está ainda no início da carreira enquanto profissional. Algo que, para ele, dá a oportunidade de mirar na sua constante evolução em diferentes aspectos:

“Essa temporada está sendo, na verdade, a minha segunda temporada como profissional e, graças a Deus, estou conseguindo ir bem. Mas quero evoluir cada vez mais. Fazer mais gols, dar mais assistências e ter mais jogos.”

De olho no Brasil

Mesmo do outro lado do mundo, Gabriel Tigrão não deixa de acompanhar o Botafogo. Clube que lhe proporcionou a primeira experiência no profissional e por quem ele garante que continua na torcida.

“Eu estou torcendo muito para que sejam campeões de alguma competição como o Brasileiro, Libertadores. Ainda tenho muitos amigos lá, tanto da comissão de base quanto jogadores do time profissional. Então, é um clube que eu torço muito para crescer cada vez mais”, concluiu.

