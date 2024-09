No futebol europeu, a seca de gols de Mbappé pela França tem chamado a atenção. No momento, o craque, do Real Madrid, somou cinco partidas seguidas sem balançar a rede pela seleção, no triunfo por 2 a 0 sobre a Bélgica, pela Liga das Nações. Apesar das críticas, o técnico Didier Deschamps saiu em defesa do atacante.

“A França será sempre mais forte com ele, e estou convencido de que ele estará melhor daqui a um mês. As cobranças são altas no seu clube. Não tenho preocupação com Kylian”, disse Deschamps.

Vale destacar que, em 2024, o jogador marcou apenas dois gols em 11 partidas com a camisa da França. Diante de Luxemburgo, em amistoso preparatório para a Eurocopa, em junho, e na própria competição, contra a Polônia, de pênalti. Ele sofreu uma fratura no nariz na estreia e não se adaptou à máscara de proteção, na época.

Má fase do craque merengue

Nesta Data Fifa, porém, Mbappé voltou a decepcionar. Não foi bem diante da Itália, quando os franceses foram derrotados por 3 a 1, de virada, no Parque dos Príncipes, em Paris. Contra o belgas, aliás, chegou a ter chances de marcar, mas faltou pontaria.

“Os dois estão conectados. Mbappé tem salvado a pele de Deschamps desde a Copa do Mundo de 2022. Hoje Mbappé é medíocre, a seleção francesa não está bem, mesmo que nesta noite tenhamos que ao menos destacar sua interessante reação de orgulho dado o contexto, e existe um Deschamps que se encontra com uma equipe para reconstruir”, opinou o jornalista Daniel Riolo, da emissora francesa “RMC Sport”

Por fim, com a camisa do Real Madrid, o atacante soma três gols em cinco jogos na temporada 2024/25. Carlo Ancelotti, técnico do clube merengue, também minimizou a possível má fase do atleta.

