Cruzeiro: Mattos coloca Matheus Pereira entre os melhores do Brasil e defende convocação

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, defendeu a convocação do meia Matheus Pereira e o classificou como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro atualmente.

“Já é merecido. Eu imagino que sim (o melhor 10 do Brasil). Arrascaeta é um ótimo jogador, mas, no momento, o Matheus está um pouco acima. O Veiga, no momento, também vejo o Matheus acima. O Almada ainda está pegando ritmo”, salientou, em entrevista ao “Charla Podcast”.

Pereira chegou ao Cruzeiro em 2023, por empréstimo junto ao Al-Hilal, e rapidamente conquistou o carinho dos cruzeirenses. Vale lembrar que, logo no início de sua passagem por Belo Horizonte, o jogador sofreu uma lesão que o impediu de ter um desempenho ainda melhor.

“Matheus Pereira é um dos (principais) ou o principal meia. Acho que ele já merecia estar na Seleção, mas sempre respeitando as opções do Dorival”, afirmou.

Pereira assinou contrato em definitivo com o Cruzeiro em 2024. A Raposa pagou R$ 30 milhões pelo atleta. Agora, ele é o principal nome da Raposa na temporada atual, com 43 jogos, 13 assistências e nove gols.

