Hulk ganha homenagem do filho pelos 20 anos de carreira

O atacante Hulk ganhou uma homenagem de Ian Angelo, seu filho mais velho, pelos 20 anos de carreira. Nas redes sociais, o jovem compartilhou uma foto com o pai e exaltou a trajetória do jogador do Atlético-MG.

Em sua conta no Instagram, Ian, de 14 anos, exibiu no story uma imagem abraçada com o camisa 7 do Atlético-MG dentro de um carro.

“Parabéns, meu coroa, por esses 20 anos de carreira profissional! Eu te amo muito. Que o senhor seja muito abençoado”, desejou o jovem, que atualmente é atleta da base do Palmeiras.

Na última segunda-feira (09), Hulk já havia feito uma postagem para comemorar a marcante data em sua carreira.

Em seu perfil, Hulk fez um balanço da vida profissional. No texto, o atacante recordou de sua estreia, assim como projetou novos feitos na carreira.

“Há exatos 20 anos, em 09/09/2004, lá estava eu, apenas um menino, com um sonho estreando como jogador de futebol profissional no jogo entre Vitória e Fluminense no Estádio do Barradão, anos estes de muito aprendizado, dedicação, superação e conquistas. (…) Tenho certeza que desfrutarei por mais alguns anos do futebol no qual tenho tanto respeito e gratidão por tudo que me proporcionou. Que os próximos anos sejam repletos de desafios estimulantes e mais oportunidades de crescimento profissional. Estarei ainda mais focado para melhorar meus números” Ao todo, o jogador contabiliza 897 jogos, 478 gols e 185 assistências na carreira até aqui, com 24 títulos.