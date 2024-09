City pode liberar R$ 2 bilhões para reforços pós-Guardiola

O Manchester City já se prepara para a possível saída de Pep Guardiola após o fim da temporada. Segundo o jornal inglês “Mirror”, a diretoria dos Citizens possui 300 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,1 bilhões) para investir pesado no elenco, que pode ter um novo comandante em 2025/26.

Guardiola tem vínculo com o clube de Manchester até junho de 2025. Recentemente, o técnico espanhol reconheceu que está mais perto de deixar os Citizens do que permanecer na próxima temporada. Ele ainda espera uma decisão sobre uma possível punição em quebra das regras do fair play financeiro.

Por outro lado, o Manchester City não quer interromper o trabalho com Pep Guardiola e mantém esperança de contar com ele por mais tempo no Etihad. De acordo com o “Mirror”, os proprietários do clube teriam deixado claro para o presidente Khaldoon Al Mubarak não medir esforços para segurá-lo.

O treinador está perto de completar dez anos no Manchester City. Afinal, chegou em 2016. No total, são 18 títulos, com seis edições da Premier League e uma da Liga dos Campeões.

O City volta a campo no próximo sábado, às 11 (de Brasília), no Etihad, para enfrentar o Brentford. Os Citizens têm nove pontos em três rodadas, liderando a Premier League com 100% de aproveitamento, superando o Liverpool no número de gols marcados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.