Internacional x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

A liderança do Campeonato Brasileiro pode mudar de mãos mais uma vez nesta quarta-feira (11). Afinal, o vice-líder Fortaleza visitará o Internacional, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada, a última do primeiro turno da competição nacional.

Dessa forma, a equipe nordestina, que soma 48 pontos, precisa vencer para ultrapassar o Botafogo, que tem um jogo e dois pontos a mais. O Colorado, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas e começa a pensar na parte de cima da tabela para tentar encurtar a distância para o G6. Atualmente, tem 32 contra 41 do São Paulo, que está em sexto.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (11) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Internacional

O técnico Roger Machado não contará com Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rochet, Rafael Borré e Enner Valencia estão a serviço das seleções de Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, para a disputa das Eliminatórias. Dessa forma, Anthoni deve ser o titular na meta colorada, enquanto Alan Patrick e Alário devem voltar ao time. Na zaga, aliás, Agustín Rogel e Gabriel Mercado voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici pode ter o retorno do zagueiro Benjamim Kuscevic, que mesmo convocado pela seleção do Chile, deve encontrar a delegação tricolor em seguida. Afinal, Santiago é bem próximo do Rio Grande do Sul, o que deve facilitar a logística do defensor. Kervin Andrade, por sua vez, está com a seleção da Venezuela e deve se reapresentar só depois da partida. Por fim, Tomás Cardona está suspenso, enquanto Santos, Rosseto e Marinho estão lesionados.

Internacional x Fortaleza

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 11/09/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Internacional: Anthoni; Nathan (Bruno Gomes), Vitão, Mercado (Rogel) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario. Técnico: Roger Machado.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

