Com novos laterais, Bruno Gomes deve voltar a atuar como volante no Inter

O técnico Roger Machado indicou que não deve mais improvisar Bruno Gomes na lateral direita. Afinal, o Inter contratou dois jogadores da função, sendo que Nathan já até estreou na última partida, entrando nos minutos finais contra o Juventude – Braian Aguirre é o outro atleta da posição.

Nesta quarta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), o Colorado recebe o Fortaleza, em jogo adiado, pelo Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Assim, a tendência é que Nathan receba oportunidade como titular já contra o Laion.

Roger Machado acredita que é questão de justiça Bruno Gomes voltar a brigar por um lugar no time titular do Inter em sua posição de origem, que é no meio de campo.

“Tão logo ele (Nathan) esteja à disposição, a gente pretende utilizá-lo. Até em respeito ao (Bruno) Gomes, que está jogando improvisado e vem atuando muito bem. Para que ele possa disputar posição na sua, que é de volante”, afirmou após o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Mineirão.

Braian Aguirre, contratado junto ao Lanús, ainda aprimora a preparo físico e não estará em campo contra o Fortaleza. Dessa maneira, ele deve ser preservado para o duelo seguinte, também no Beira-Rio, contra o Cuiabá. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (16).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.