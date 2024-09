Manipulação de resultados no futebol chinês resulta em 43 banidos

A Federação Chinesa de Futebol (CFA) baniu 43 pessoas por envolvimento em casos de apostas e manipulação de resultados no esporte do país. Entre os banidos estão 38 jogadores e cinco funcionários de clubes. A decisão veio após uma investigação de dois anos, que revelou casos de apostas online, manipulação de resultados e subornos, de acordo com informações de Zhang Xiaopeng, alto funcionário da polícia chinesa, citado pela agência oficial ‘Xinhua’.

A investigação envolveu 120 jogos dos campeonatos chineses, 128 suspeitos e 41 clubes.

Além disso, os ex-jogadores da seleção chinesa Jin Jingdao, Guo Tianyu e Gu Chao receberam a punição mais severa e acabaram sendo banidos permanentemente de qualquer atividade relacionada ao futebol. Já outros jogadores, como o sul-coreano Son Jun-ho (ex-Shandong Taishan) e o camaronês Ewolo Donovan (ex-Heilongjiang Ice City), foram suspensos por cinco anos.

Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas afirmaram que 44 indivíduos enfrentaram punições criminais por suborno, apostas e abertura ilegal de cassinos, enquanto outros 17 foram considerados envolvidos em suborno e manipulação de resultados.

Em agosto deste ano, um ex-vice-presidente da federação de futebol da China acabou sendo sentenciado a 11 anos de prisão por aceitar propinas. Além disso, um antigo diretor do departamento de competições recebeu sete anos de encarceramento, pelo mesmo crime.

