Thiago Asmar, o Pilhado, revela bastidores inéditos de sua saída da Globo

O jornalista Thiago Asmar, conhecido como “Pilhado”, revelou novos detalhes sobre sua saída da Rede Globo de Televisão. Segundo o comunicador, parte dos problemas ocorreu por causa de inveja.

“Eu incomodava muito lá dentro. As pessoas dizem: ‘Ah, foi por causa do vídeo’. O estopim foi esse, mas eu não fui demitido, fui rebaixado. Eu era amigo dos jogadores, fazia entrevistas exclusivas na Europa porque só eu conseguia. Ficava um mês na Europa entrevistando todo mundo. Era a função dos sonhos e eu era novo quando comecei a fazer isso. E todo mundo tinha inveja”, afirmou em entrevista ao podcast “Benja Me Mucho”, do jornalista Benjamin Back.

LEIA TAMBÉM: Ex-Globo, Tino Marcos relembra ‘sacanagem’ sofrida na carreira

Em determinado momento, Asmar mencionou o polêmico vídeo que vazou com a modelo e ex-namorada de Marco Polo Del Nero, Carol Muniz.

“Eu era visto como playboy, perguntavam: ‘Como esse playboy, que chegou agora, já está fazendo essas entrevistas?’ Porque eu sou ‘entrão’, faço muitos contatos, e os jogadores me respeitavam. Fui crescendo muito rápido. Só que, quando aconteceu esse episódio do vídeo, uma pessoa que era influente na Globo disse: ‘Você deu a arma que todos eles queriam'”, acrescentou.

Após o vazamento do vídeo, Asmar deixou a reportagem e ficou dois anos na produção até deixar a emissora.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.