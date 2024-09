Técnico do Vélez Sarsfield ofereceu visitas para reabilitação de Centurión

Em entrevista coletiva, o técnico Gustavo Quinteros trouxe um detalhe inédito sobre o trabalho do Vélez Sarsfield com Ricardo Centurión. De extracampo conturbado, o jogador que está vinculado ao Fortín não treina desde o último mês de junho.

De acordo com o treinador, ele chegou a oferecer visitas em sua residência como forma de prosseguir os cuidados com a saúde mental do jogador. Entretanto, os seguidos episódios de indisciplina fizeram o Vélez “desistir” do atleta. Desse modo, o clube aguarda o fim do vínculo junto a Centurión, em dezembro, para o encerramento de sua passagem.

“Eu tentei. Conversei com ele. O convidei para ir à minha casa quantos dias ele quisesse. Nesse momento, você quer recuperar a pessoa, quer que ela entenda que é importante recuperar a pessoa e, depois, exigir como atleta. Não conseguimos. O clube também fez um esforço para que ele mudasse seu modo de vida, tentasse se dedicar 24 horas por dia ao futebol. Infelizmente, não conseguimos. Espero que, com o ambiente, com a família, ele possa melhorar, mudar seu estilo de vida e, em algum momento, continuar jogando futebol”, detalhou o comandante do Vélez.

Há pouco mais de três meses, Ricardo Centurión chegou a ficar incomunicável por alguns dias, gerando mobilização tanto do Vélez Sarsfield como de toda a imprensa local. Felizmente, dias depois, ele foi encontrado com um discurso preocupante que foi dito por seu ex-representante, Eduardo Rossetto:

“Não sei por que desapareci. Há momentos em que fico um pouco fora de mim.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.