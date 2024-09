Holanda e Alemanha empatam na Liga das Nações

O duelo entre duas das mais tradicionais seleções da Europa terminou empatado nesta terça-feira (10). Holanda e Alemanha fizeram um jogo equilibrado na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, e ficaram no empate por 2 a 2 nesta segunda rodada da Liga das Nações 2024/25. Reijnders abriu o placar logo no segundo minuto de jogo, enquanto Undav e Kimmich buscaram a virada para os alemães ainda na primeira etapa. Mas, um gol marcado por Dumfries, no início do segundo tempo, confirmou o empate.

Dessa maneira, ambas as seleções seguem invictas na Liga das Nações. No entanto, a Alemanha manteve a liderança no Grupo 3 por levar vantagem sobre a vice-líder Holanda no saldo de gols (5 a 3). Ambas as seleções estão com quatro pontos e brigam pelo topo da chave.

Ao mesmo tempo, Bósnia e Hungria, que ficaram no empate sem gols nesta terça-feira, completam o Grupo 3 com um ponto cada.

O jogo

A expectativa era boa e as seleções fizeram um grande primeiro tempo em Amsterdã. A Holanda abriu o placar logo no segundo minuto de jogo, com Reijnders, que aproveitou assistência de Gravenberch para inaugurar o marcador. Aos 38, Undav empatou após falha de De Ligt. Dessa maneira, embalados pelo gol de empate, couba a Kimmich fazer o gol da virada, no último lance da primeira etapa.

A Holanda voltou do intervalo com alterações e pressionou desde os primeiros momentos. Dessa maneira, a pressão alta dos holandeses surtiu efeito quando a equipe roubou uma bola no campo de ataque e Bobbey fez boa jogada antes de dar assistência para Dumfries balançar a rede aos cinco minutos. A resposta da Alemanha foi rápida, mas Havertz perdeu um gol incrível na pequena área. O jogo seguiu equilibrado, mas as equipes evitaram se expor para os contra-ataques adversários. Assim, o ritmo de jogo diminuiu na reta final da partida e o empate por 2 a 2 prevaleceu até o apagar das luzes.

Holanda 2×2 Alemanha

2ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: terça-feira, 10/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL)

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Ligt (Van Hecke, no intervalo), Van Dijk, Aké (Jurriën Timber, aos 44′ do 1t); Schouten (Quinten Timber, no intervalo), Gravenberch, Reijnders; Simons (Geertruida, aos 27′ do 2t), Gakpo; Brobbey (Weghorst, aos 36′ do 2t). Técnico: Ronald Koeman.

Alemanha: Ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah (Anton, no intervalo), Raum; Andrich (Emre Can, aos 18′ do 2t), Gross (Pavlovic, aos 17′ do 2t); Musiala, Havertz, Wirtz; Undav (Beier, aos 17′ do 2t) e Fullkrug. Técnico: Julian Nagelsmann.

Gols: Reijnders, aos 2′ do 1t (1-0); Undav, aos 37′ do 1t (1-1); Kimmich, aos 47′ do 1t (1-2); Dumfries, aos 5′ do 2t (2-2)

Árbitro: Davide Massa (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Cartões amarelos: Schlotterbeck, Tah, Raum, Wirtz (ALE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.