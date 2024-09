Com Luan Peres, Santos inicia preparação para duelo com o América pela Série B

O Santos terá pela frente um confronto decisivo pela Série B, no próximo domingo (15). Isso porque o Alvinegro Praiano vai encarar o América, outro grande candidato a retornar à elite do futebol brasileiro. Assim, as equipes se enfrentam, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do torneio. O elenco do Peixe deu início à preparação em atividade nesta terça-feira (10).

Importante relembrar que o elenco ganhou dois dias de folga depois de conquistar resultado positivo por 1 a 0, em duelo com o Brusque, no último sábado (07), fora de casa. O técnico Fábio Carille conduziu um treinamento com foco na parte tática e que priorizou passes e finalizações. A grande novidade deste último treino foi a presença do zagueiro Luan Peres, que participou pela primeira vez de atividade com o grupo. Aliás, ele sacramentou seu retorno ao Santos, na última sexta-feira (06). Contudo, o grupo já havia viajado para Joinville, onde ocorreu o confronto com o Brusque. Em sua segunda passagem no Alvinegro Praiano, o defensor vai reencontrar cinco velhos conhecidos, com quem atuou entre 2019 e 2021.

Luan Peres reencontra velhos amigos no Santos

Tratam-se do goleiro João Paulo, o companheiro de posição Alex Nascimento. Bem como os volantes Alison, Diego Pituca e Sandry. A propósito, Luan recentemente recuperou-se de uma lesão grave no joelho direito. Problema que o deixou fora dos gramados por praticamente toda a última temporada. Apesar disso, em seu retorno ao Brasil, ele indicou faltar apenas alguns detalhes para estar apto a entrar em campo e ser uma opção para o técnico Fábio Carille.

Inclusive, o elenco do Peixe terá duas atividades nesta terça (10). Na segunda delas, vai enfrentar o Água Santa, clube que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, em um jogo-treino. O comandante da equipe tem aproveitado tais dinâmicas para dar minutagem para atletas que não vêm ganhando tantas oportunidades.

