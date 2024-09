De La Cruz é desfalque para a partida contra o Bahia

Nico De La Cruz segue fora dos jogos do Flamengo. O meio-campista não se recuperou da lesão na coxa direita e, assim, não fica à disposição do técnico Tite para o confronto contra o Bahia na quinta-feira (12), no Maracanã. O jogo é válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Com o problema, ocasionado no jogo de ida, quando o Flamengo venceu por 1 a 0, De La Cruz ainda não treina no campo com o elenco no Ninho do Urubu. A informação é do “Ge”.

Na quarta-feira, o técnico Tite contará com os retornos de Fabrício Bruno, Pulgar e Varela, que estão com suas respectivas seleções pelas Eliminatórias. Assim, ele serão reavaliados para a partida.

Boas notícias

Por outro lado, o treinador contará com Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira, que se recuperaram de lesões e já treinam sem limitações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.