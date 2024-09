Gisele destaca união para falar da força do Brasil no Mundial Sub-20

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 vem fazendo grande campanha na Copa do Mundo da categoria. Muito por conta do sistema ofensivo da equipe. Gisele é um desses destaques. Logo na estreia, a atacante do Grêmio já deixou sua marca, no confronto contra a seleção de Fiji. Para a jogadora, a união do elenco vem sendo fundamental para que tudo acabe fluindo dentro de campo.

“Nossa Seleção é bem forte, demonstrou isso na fase de grupos, e somos aqui um grupo cada vez mais unido. No início da preparação, eu não tinha muita intimidade com algumas meninas, mas, agora, com o convívio, isso mudou bastante”, disse Gisele, em entrevista para o site da CBF.

Gisele fechou o placar da goleada do Brasil de 9 a 0 diante de Fiji. Aliás, ela tinha entrado em campo aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Priscila, outra destaque da equipe. A atacante já fazia parte da delegação que conquistou o Sul-Americano Sub-20 neste ano e diz agora estar vivendo um sonho ao disputar uma Copa do Mundo.

“Sou muito feliz com as oportunidades que a vida me deu, por estar aqui na Seleção Brasileira, num Mundial, por tudo, e sempre grata ao apoio de meu pai, Wenderson Dantas”, completou.

