Brasil escalado para enfrentar o Paraguai. Veja o time!

O Brasil está escalado para o duelo contra o Paraguai nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa. A única e grande novidade na equipe titular é a entrada de Endrick. O jovem atacante substitui Luiz Henrique, que começou o embate contra o Equador, no Couto Pereira.

De resto, a equipe é a mesma que venceu o Equador por 1 a 0. Marquinhos volta a fazer dupla com Gabriel Magalhães, após a lesão de Éder Militão. Já no meio de campo, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá formam a trinca.

O Brasil vai para campo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Endrick.

Já o Paraguai vem sem o zagueiro Gustavo Gómez, já que ele cumpre suspensão após levar mais um amarelo diante do Uruguai. Por fim, o apoiador Cubas, com uma lesão no ombro esquerdo, está fora.

Assim, o Paraguai começa a partida com: Gatito; Cáceres, Balbuena, Alderete e Junior Alonso; Villasanti, Bobadilla, Diego Gómez e Almirón; Enciso e Pitta.

