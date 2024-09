Betinho Marques: Sem Twitter, por ora, setembro está calmo demais

Com bom presságio começou o nono mês do ano. O Galo, para descansar a alma do seu apaixonado torcedor, virou contra o Grêmio num 3 a 2 insólito e folgou. Paz atleticana?! Pois é! Vamos aos clichês. “Chegou a hora da onça beber água”. Acabou a folga. Ao Atlético, setembro representa o seu firmamento de ideias, de convicções e uma pitada do “dar certo” ajudará muito no sossego do trabalho.

Quinta-feira (12/9), Atlético e São Paulo decidem uma vaga às semifinais da Copa do Brasil. Uma semana depois de decidir contra o atual campeão da competição nacional virá o atual campeão da Libertadores que está em ascensão na temporada. Ou seja, setembro será de “pare” ou “continue”.

No meio disso tudo, Gabriel Milito terá que responder aos questionários de resultado e desempenho. Mais que isso, a diretoria terá testada as suas convicções para o futuro.

Sem Twitter com 2025 chegando

Dentro da avalanche de adrenalinas e resultados, o atleticano terá que criar outras formas de gritar, de extasiar, afinal a famosa CAMTT está “brecada”. A catarse da Massa, certamente não será calada, mas o TWITTER sem funcionar pode, para este período, reduzir o tom bélico entre os galistas. Será?!

De qualquer forma, setembro ainda será um mês de início do planejamento do elenco de 2025 e, além das perspectivas do campo, no lado administrativo a gestão apertará a direção de futebol para fazer no mínimo uma venda até o fim da temporada para fechar o orçamento que ainda, segundo apurado, carece de aportar ainda cerca de R$ 30 milhões para bater a meta de R$ 64 milhões divulgada anteriormente.

Setembro deve ser mesmo um mês de muitas decisões no campo e fora dele. Talvez, por isso, pela paz atleticana, a pausa do Twitter, neste momento, seja a paz que o atleticano pouco conheça. Apesar de tudo isso, se perguntar ao Galo Doido ele dirá: quero sofrer, quero o velho Twitter, quero brigar, bloquear, xingar… Essa tal de paz o que é mesmo? Moço, eu sou atleticano, me ajuda aí, sô, devolve minhas coisas…

Deus abençoe o setembro atleticano! Por ora, sem Twitter, sem contusões, sem brigas, sem mais desfalques e com uma vitória de virada na Arena do Grêmio. Bons presságios! O único medo é estar tudo calmo demais.

Galo, som, sol e sal é fundamental

