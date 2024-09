Mauricio Pochettino é novo técnico da seleção dos Estados Unidos

A Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou, na noite desta terça-feira (10), a contratação de Mauricio Pochettino para o cargo de técnico da seleção masculina. O treinador de 52 anos teve passagens por vários clubes europeus de ponta, incluindo Tottenham e Chelsea (ambos da Inglaterra) e Paris Saint-Germain (França).

Pochettino tem o principal objetivo de liderar o time no processo de preparação para a Copa do Mundo da FIFA 2026. A Seleção dos EUA já está classificada para o Mundial por ser um dos anfitriões do torneio.

Pochettino dirigiu a equipe dos Blues, na temporada 2023/2024 e recolocou o clube nas competições europeias. O Chelsea terminou na sexta posição da última Premier League e irá disputar a Liga Conferência em 2024/25.

Em 2009, o treinador iniciou a sua carreira no Espanyol, da Espanha. O mesmo também passou por Southampton e Tottenham – ambos da Inglaterra -, Paris Saint-Germain, da França, além do Chelsea, também da Inglaterra. Os seus três títulos como treinador foram pelo PSG (um Campeonato Francês, uma Copa da França e uma Supercopa da França).

