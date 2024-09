Marquinhos vê Seleção Brasileira sem confiança: ‘Momento muito difícil’

O Brasil saiu derrotado de Assunção ao perder para o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa. O resultado é frustrante, muito por conta de uma nova atuação fraca da Seleção Brasileira. Algo que o zagueiro Marquinhos concorda. Para o defensor, a Canarinho passa por um momento de oscilação, muito por conta do novo ciclo da equipe.

“Momento de oscilação, estamos tentando nos encaixar e nos organizar. O professor está buscando a melhor forma, isso reflete no resultado. Muitos jogadores novos, a confiança não está com a gente. Foi isso que tentamos frisar no último jogo, hoje não conseguimos. As Eliminatórias não são fáceis, é um momento difícil e temos que saber gerir. É um momento de transição, não estamos com confiança. Vamos buscar com trabalho, buscar os resultados dentro de campo é a melhor resposta”, disse Marquinhos, que prosseguiu.

“Sei como é o ambiente. A Seleção Brasileira não é um lugar fácil de se jogar, tem que ter personalidade, inteligência. Todos aqui precisam disso, temos que retomar a confiança com bons jogos. Depois, o individual vai prevalecer”, completou.

Com o resultado, a Seleção Brasileira caiu para a quinta posição, mas segue na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Contudo, deixa Assunção com um desempenho abaixo do esperado.

Aliás, esta foi a primeira derrota do Brasil desde que Dorival Júnior assumiu a Seleção. Na Copa América, a Canarinho caiu nos pênaltis para o Uruguai, nas quartas de final, mas terminou a competição de forma invicta. Além disso, ele não perdeu nenhum amistoso e havia vencido o Equador por 1 a 0, na última sexta-feira (6), no Couto Pereira.

