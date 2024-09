Pedra no sapato? Fluminense tenta primeira vitória sobre o Juventude em 2024

Na busca por se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Fluminense terá pela frente uma pedra no sapato desta temporada. Afinal, o Tricolor ainda não conseguiu derrotar o Juventude em 2024, depois de três confrontos, um pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil.

O confronto acontece no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Em caso de vitória e uma combinação de resultados, o Tricolor, que soma 27 pontos, fora da zona de rebaixamento, pode dar um salto na classificação e se afastar ainda mais do Z4. Além disso, pode ultrapassar o adversário gaúcho, que tem 29.

Na Copa do Brasil, os comandados do técnico Mano Menezes não conseguiram vencer o Alviverde, em Caxias do Sul. Todavia, o gol de Thiago Santos nos últimos minutos, do 3 a 2, deu um sopro de esperança. Contudo, no Maracanã, a equipe carioca não teve uma boa atuação e ficou no empate por 2 a 2, dando adeus à competição nacional.

No primeiro turno do Brasileirão, as equipes se enfrentaram também no Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo Marcelo abriu o placar, de pênalti. Todavia, o time, que ainda era comandado pelo técnico Fernando Diniz, cedeu o empate no segundo tempo, com tento de Jadson.

Antes disso, o Juventude mede forças com o Corinthians pelas quartas de finais da copa do Brasil e pode chegar com moral por ter ficado com a vaga. No jogo de ida, em Caxias do Sul, a equipe gaúcha venceu por 2 a 1 e joga pelo empate na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (11), às 21h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.