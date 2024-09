Joel Santana relembra prato exótico na Arábia: “Testículos na boca”

Joel Santana rodou o mundo como técnico e conheceu diferentes culturas nos países dos clubes que comandou. Com muita história na bagagem, o lendário treinador relembrou um episódio ocorrido nos Emirados Árabes, em que precisou comer um prato típico e exótico do país.

De acordo com Joel, após a conquista de um campeonato, o príncipe local, dono do clube, organizou uma grande comemoração. Durante o jantar, o técnico acabou surpreendido ao ser servido pelo seu ‘chefe’ com uma iguaria inusitada.

“Ganhamos, foi uma festa danada, daquelas boas. E no jantar, serviram um prato típico deles, onde assam um cabrito inteiro e colocam no meio da sala e todo mundo come. Todos sentam em volta do cabrito. E ele (príncipe) é o primeiro a servir. Ele mete a mão! E qual foi o primeiro pedaço do cabrito que ele meteu a mão? Nos testículos do cabrito! Ele olhou para mim e fez assim (Joel estica a mão). Fiquei paralisado! E o tradutor falou: ‘abre a boca que ele gosta de você’. Eu murmurei que não gostava nada! Quando eu abri…Ele meteu o testículo do cabrito na minha boca! Estou até agora de boca aberta”, brincou o ‘Papai Joel’, durante o programa ‘Que história é essa, Porchat?’.

Carreira de Joel Santana

O técnico teve duas passagens por clubes dos Emirados Árabes: Al-Wasl, entre 1981 e 1986, e Al-Nasr, entre 1990 e 1992. Porém, o técnico ganhou fama no comando dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Entre seus principais títulos estão o Brasileiro e a Mercosul de 2000, dos dois pelo Vasco.

Atualmente, Joel Santana tem um canal no YouTube. Em contrapartida, ele não exerce a função de técnico desde 2017.

