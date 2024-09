Ex-Real Madrid, Sergio Ramos pode parar no Brasil

Ídolo do Real Madrid e do Sevilla, Sergio Ramos pode parar no futebol brasileiro nos últimos passos de sua carreira. O zagueiro, assim, foi oferecido a quatro clubes brasileiros, de acordo com o site “Uol”.

Vasco, Botafogo, Flamengo e Corinthians se animaram com a possibilidade, porém, os três primeiros desistiram do negócio quando souberam o alto salário que a fera demanda. As exigências financeiras, portanto, foram um entrave para Cruz-Maltino, Glorioso e Rubro-Negro.

O Corinthians, no entanto, de acordo com a reportagem, estuda a possibilidade de negociação e mapeia o cenário para saber se a chegada do xerife espanhol é mesmo uma boa. O clube paulista acabou de contratar o atacante holandês Depay, outra grife do futebol europeu, com passagem, por exemplo, pelo Barcelona.

O estafe de Ramos busca um clube para o veterano de 38 anos, atualmente, sem clube.

Aos 38 anos, Ramos começou no Sevilla, onde chamou a atenção do Real Madrid. Nos Blancos, em 16 temporadas, ganhou cinco Ligas Espanholas, cinco Supercopas da Espanha, duas Copa do Rei, quatro Champions League, três Supercopas da Uefa e quatro Mundial de Clubes. Em seguida, foi para o PSG, onde atuou ao lado do trio Neymar/Messi/Mbappé até retornar ao Sevilla.

Ramos também se destacou pela seleção espanhola, equipe pela qual conquistou a Copa do Mundo (2010) e duas Eurocopas (2008 e 2012).

