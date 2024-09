Lucas se reapresenta ao São Paulo e embarcará para BH

O atacante Lucas Moura voltou de Assunção (PAR) imediatamente após a derrota do Brasil para o Paraguai. Assim, conseguiu reapresentar-se no CT do São Paulo no final da manhã desta quarta-feira (11) e estará relacionado para o jogo contra o Atlético-MG. A bola vai rolar nesta quinta-feira (12), às 21h45, na Arena MRV. O Tricolor embarca para a capital mineira nas próximas horas.

Lucas Moura, inclusive, jogou apenas 15 minutos na derrota do Brasil para o Paraguai. Dessa forma, o atacante não teve muito desgaste físico. Nas primeiras horas desta quarta-feira (11), Larissa Saad Moura, esposa do jogador, publicou no Instagram:

“Mal chegou de viagem e já está indo viajar de novo. Deus te acompanhe, minha vida”.

Além de Lucas Moura, o volante Bobadilla (Paraguai) e o zagueiro erraresi (Venezuela) também estavam com suas seleções para jogos das eliminatórias. Eles, porém, ainda são dúvidas para a partida do São Paulo contra o Atlético-MG.