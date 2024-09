Delair Dumbrosck lança pré-candidatura para presidência do Flamengo

Delair Dumbrosck lançou a sua pré-candidatura para concorrer ao cargo de presidente do Flamengo. Para que a candidatura se oficialize, ele precisa de 100 assinaturas de sócios para a chapa. O prazo para inscrições vai até 30 de setembro. A eleição acontece no dia 9 de dezembro.

Empresário no segmento do mercado imobiliário, Delair Dumbrosck tem como proposta o “Nação Sem Fronteiras”, que conta com um plano de desenvolvimento para os esportes olímpicos, além de um projeto viável e sustentável do estádio próprio e melhorias contínuas no futebol. O objetivo é consolidar o clube como uma referência no cenário internacional.

Delair já ocupou a cadeira de presidente do Flamengo. Em 2009, após a saída de Márcio Braga, suspenso por determinação da Justiça Desportiva, ele se tornou mandatário. Naquele ano, nomeou Marcos Braz, atual vice-presidente de futebol do clube carioca, ao mesmo cargo. No final da temporada, o Mais Querido conquistou o título do Brasileirão, com Adriano Imperador, Petkovic e companhia.

Nomes concorrendo ao pleito

Aliás, além de Delair Dumbrosck, outros quatro nomes manifestaram interesse em concorrer. Assim, são eles: Rodrigo Dunshee de Abranches, Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Wallim Vasconcellos.