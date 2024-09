Ex-goleiro de Real e PSG, Navas é oferecido ao Grêmio

Goleiro de grandes clubes europeus como Real Madrid e PSG, Keylor Navas, de 37 anos, foi oferecido ao Grêmio para a sequência da temporada. Ele está sem contrato desde maio, quando deixou o clube francês. Dessa maneira, ele pode assinar com qualquer equipe do futebol brasileiro e ser inscrito no Brasileirão, cujo prazo termina no dia 20 de setembro.

Navas tem ofertas consideradas atraentes para atuar no mundo árabe, mas também avalia a chance de jogar no Brasil. O salário do jogador giraria em torno de R$ 700 mil.

Contudo, o Grêmio ainda não se posicionou sobre uma possível oferta ao costarriquenho. Afinal, o Imortal conta em seu elenco com três goleiros, que tiveram suas oportunidades nesta temporada. São eles o titular Marchesín e os reservas Rafael Cabral e Caíque.

Navas poderia ser inscrito na CBF até o dia 20 de setembro, desde que tenha encerrado o contrato com seu antigo clube até o último dia 2, o que, de fato, ocorreu. As situações são semelhantes aos novos reforços do Corinthians: André Carrillo e Memphis Depay.

Navas conquistou três Champions no Real Madrid

O experiente goleiro teve uma boa passagem no Real Madrid, onde atuou de 2014 a 2019. Nos Blancos, foram diversas conquistas importantes, incluindo três Liga dos Campeões, dois Espanhóis, uma Supercopa da Espanha, duas Supercopas Europeias e quatro Mundiais de Clubes.

Além disso, disputou três Copas do Mundo com a seleção da Costa Rica: 2014, 2018 e 2022. A primeira delas, inclusive, fez o Real Madrid buscar a sua contratação.

Navas iniciou sua carreira no Deportivo Saprissa, onde ficou de 2005 a 2010. Em seguida, iniciou sua primeira passagem no futebol espanhol, atuando pelo Albacete (2010/2011). Passou por Levante (2011 a 2014) até chegar ao Real Madrid, onde ficou até 2019. Após ficar sem espaço no Santiago Bernabéu, foi para o PSG, atuando de 2019 a 2023. Por fim, foi emprestado ao Notthingham Forest, da Inglaterra, na última temporada.

