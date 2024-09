Ex-Fluminense, Marlon assina pelo LA Galaxy-EUA

O Los Angeles Galaxy-EUA anunciou, na tarde desta quarta-feira (11), a contratação do zagueiro Marlon, que estava livre no mercado. O último clube do brasileiro fora o Fluminense, onde estava emprestado pelo Shakhtar Donetsk-UCR.

Segundo os próprios norte-americanos, o defensor assinou contrato até o junho de 2025. Ele ocupará uma das vagas de estrangeiro do time, que conta com jogadores conhecidos como o zagueiro uruguaio Martín Cáceres, o meia espanhol Riqui Puig, o atacante alemão Marco Reus, além do ponta brasileiro Gabriel Pec, artilheiro do time na temporada (13 gols).

Marlon deixou o Fluminense em junho, quando seu contrato de empréstimo se encerrou. Ao mesmo tempo, o vínculo do jogador com seu time de origem, o Shakhtar, também acabou. Assim, ele ficou livre no mercado.

Em julho, chegou a ficar perto do Al-Ain (EAU), mas não passou nos exames médicos. Dessa forma, chegou a acordo para jogar no futebol da Major League Soccer (MLS), assinando com o LA Galaxy por uma temporada.

O zagueiro começou a carreira no Fluminense, fazendo sua estreia profissional aos 18 anos, em 2014. Transferiu-se em definitivo para o Barcelona em 2017. Depois, foi emprestado ao Nice-FRA. No ano seguinte, assinou com o Sassuolo-ITA.

Após três temporadas no futebol italiano, foi para o Shakhtar, onde atuou por apenas 20 partidas. Seguiu por empréstimo para o Monza-ITA e, então, para o Fluminense, em 2023.

