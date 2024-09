Dupla chega da Data Fifa para ‘reforçar’ o Vasco

O Vasco ganhou dois ‘reforços’ de última hora para enfrentar o Athletico, nesta quarta-feira (11), pela Copa do Brasil. Já em Curitiba desde a última terça (10), a delegação vascaína ampliou, já que Puma Rodríguez e Jean David se juntaram ao elenco.

Afinal, os jogadores estavam com suas seleções na Data Fifa e o Vasco planejou uma logística diferenciada para recebê-los a tempo do jogo contra o Furacão. A chegada da dupla estava nos planos, visto que ambos estão na lista de relacionados.

O lateral-direito Puma é reserva de Paulo Henrique, que retorna ao time titular após cumprir suspensão no jogo de ida, em São Januário (vitória do Vasco por 2 a 1). Além disso, ele não entrou em campo pelo Uruguai no jogo desta terça contra a Venezuela. Assim, não deve ser empecilho caso o interino Rafael Paiva opte por colocá-lo.

A questão de Jean David é diferente. Isso porque, ao contrário de Puma, o chileno foi a campo na derrota de sua seleção por 2 a 1 para a Bolívia, também na terça. Ele saiu do banco aos 15′ da etapa final, entrando na vaga de Dávila, e atuando por 30 minutos (mais os acréscimos).

Tal qual Puma, Jean é reserva do Vasco. Dessa forma, não é esperado que ele comece jogando, mas, sim, entre como opção no decorrer do jogo. A comissão avaliará a condição de jogo de ambos.

Após vencer por 2 a 1 na ida, o Cruz-Maltino precisa apenas de um empate para voltar à semifinal da Copa do Brasil após 13 anos. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

