Rivaldo detona Seleção e pede retorno de medalhões

O pentacampeão do Mundo Rivaldo ficou na bronca com a Seleção Brasileira após mais um revés nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (11), ao site da Betfair, onde é embaixador, o ex-craque revelou entender a revolta do povo brasileiro, além de sugerir o retorno de dois medalhões nas próximas convocações.

Rivaldo iniciou falando que algumas mudanças serão necessárias para a sequência do Brasil. Afinal, a derrota para o Paraguai por 1 a 0, na última terça (10), deixou o Brasil em situação delicada por vaga na Copa de 2026. A Canarinho aparece apenas na modesta quinta colocação das Eliminatórias, com dez pontos em oito rodadas.

“Não é a Seleção que os torcedores e quem ama futebol gosta de ver. É um futebol muito pobre. A Seleção está passando por momentos muito complicados e difíceis”, disse Rivaldo.

Para ele, a derrota colocou ainda mais pressão no Brasil de Dorival Júnior. Na próxima rodada, em outubro, a Seleção encara o Chile e pode, em caso de novo revés, ficar fora da zona de classificação, mesmo com o aumento no número de vagas.

“A derrota para o Paraguai, que tem uma Seleção muito inferior à do Brasil, é triste, e isso deixa o povo brasileiro revoltado. Mas os jogadores precisam seguir, não tem como escapar disso. Não dá para voltar atrás. Temos que pensar no Chile fora de casa, que está em um momento muito ruim. Se perdemos para os chilenos, fica ainda mais complicado, porque estamos cada vez mais próximos do começo da Copa do Mundo e já deveríamos estar bem mais preparados e entrosados. À essa altura, as outras seleções já estariam preocupadas com o Brasil”, analisou.

Declaração de Dorival é ‘autoconfiança’

Na opinião popular, a Seleção Brasileira ainda não conseguiu convencer dentro de campo. No entanto, o técnico Dorival Júnior cravou em entrevista coletiva antes da partida diante do Paraguai que a Seleção estará na decisão do Mundial em 2026.

Rivaldo vê essa declaração como autoconfiança, buscando acreditar nos objetivos que a equipe terá nos próximos dois anos.

“Qualquer treinador na Seleção Brasileira precisa ter essa confiança. Se não confia no elenco e no trabalho dele, fica complicado demais. Mas sem dúvida, ele sabe que o momento não é bom e que hoje não sabemos como vamos chegar ao Mundial. Temos grandes jogadores, mas eles precisam ter personalidade para jogar e ter mais vontade e coração na ponta da chuteira, porque essas atuações prejudicam a todos. Ser destaque no seu time e não jogar bem na Seleção, pesa até quando ele volta para sua equipe. Os veteranos precisam cobrar dos mais novos essa vontade e também acho que o Dorival precisa convocar quem é destaque no momento e está jogando melhor”, avaliou.

Volta de medalhões?

Com isso em mente, Rivaldo ainda destaca que dois jogadores experientes poderiam auxiliar a equipe neste momento: Hulk (Atlético-MG), de 38 anos, e Thiago Silva (Fluminense), de 39 e prestes a fazer 40 (em 22 de setembro). Ambos disputaram Copa do Mundo com a Amarelinha.

“Pelo que vi no jogo de ontem (terça), se você convocar o Hulk, mesmo que não seja para a Copa, ele ajudaria demais nessas eliminatórias. O Thiago Silva poderia voltar numa seleção dessas, para ajudar a classificar com mais tranquilidade. São jogadores medalhões que seriam bons para o momento, eles aguentam a pancada desses jogos e a pressão da imprensa. Temos muitos destaques no Brasileirão que já jogaram na Seleção. O Hulk contra esses times nas Eliminatórias jogaria muito bem, olhando como ele treina e se prepara, teria grandes chances de voltar a Seleção nesse momento”, finalizou.





