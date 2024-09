Cruzeiro x Fortaleza (sub-20): onde assistir e escalações

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam pela semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20, nesta quinta-feira (12), às 16h30 (de Brasília), na Arena Independência. Como trata-se de jogo único, o vencedor garante uma vaga na decisão do torneio. Como a Raposa teve melhor campanha em comparação ao adversário, ganhou o direito de ser o mandante do embate.

Em caso de empate no tempo normal, a classificação será definida na disputa de pênaltis. O vencedor enfrentará o Palmeiras, que conquistou triunfo sobre o Athletico. Aliás, no único encontro das equipes, ainda na primeira fase do torneio, os mineiros venceram por 1 a 0.

Onde assistir

A partida decisiva terá a transmissão exclusiva do SporTV, na Tv fechada.

Como chega o Cruzeiro

Na fase de grupos, a equipe mineira classificou-se para a etapa mata-mata na sexta colocação, com 32 pontos. Posteriormente, nas quartas de final, superou o Grêmio por 1 a 0, na condição de visitante. Vale ressaltar que a Raposa vai em busca de seu quinto título na competição sub-20.

A temporada, de forma geral, é positiva para o Cruzeiro. Afinal, também se encontra na semifinal do Campeonato Mineiro da categoria. Aliás, defende o título da competição. Vale ressaltar que a disputa da Copa do Brasil sub-20 ainda vai iniciar, torneio que também é o último campeão. O provável time titular é: Marcelo Eráclito; Dorival, Pedrão, Kelvin Coutinho, Murilo Rhikman, Matheus Xavier, Jhosefer, José, Pedro Assis; Kenji e Tevis

Como chega o Fortaleza

Ainda na primeira fase, o Leão do Pici ficou apenas uma posição abaixo da Raposa, com o mesmo número de pontos. Em seguida, levou a melhor sobre o Flamengo, em confronto fora de casa. O possível 11 inicial é: Murilo Dangelo; Kaiky, Tony Lucas, Gustavo Mancha, Arthur Barbosa, Michael Quarcoo; Fabricio Dias, Tavinho, Bruninho; Kauê Canela e Landerson.

