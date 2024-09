Depay veste camisa do Corinthians e faz penteado com símbolo do clube

Já em território brasileiro, Memphis Depay vestiu a camisa do Corinthians pela primeira vez em vídeo divulgado nas redes sociais. O holandês vestiu os dois uniformes em publicações no Instagram. O jogador, aliás, mandou uma breve mensagem à torcida.

“Boa noite a todos. Aqui é o Memphis. Estou muito animado para te ver na Neo Química Arena. Vai, Corinthians!”, destacou.

Depay terá apresentação à torcida na noite desta quarta-feira. Ele irá acompanhar ao jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, na Neo Química Arena, e pisará no gramado antes da partida.

Por fim, a apresentação oficial e coletiva de imprensa, aliás, serão nesta quinta-feira (12). O evento será realizado na Neo Química Arena e não no CT Dr. Joaquim Grava, como é o habitual.

O Corinthians, aliás, anunciou a contratação do atacante holandês na última segunda-feira (09). Ele já está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Mesmo que o atacante chegue ao Corinthians de graça por estar sem clube, ele terá um custo de R$ 70 milhões durante a vigência do seu contrato, que é válido até o fim de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.