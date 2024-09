Com roupa brilhante, Memphis é apresentado à torcida do Corinthians

Mesmo sem atuar, Memphis Depay já pisou pela primeira vez no gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Minutos antes da partida contra o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o atacante foi ovacionado pelos torcedores ao aparecer de gravata e com uma jaqueta cheia de estilo e muito brilho.

LEIA MAIS: Memphis veste camisa do Corinthians e faz penteado com símbolo do clube

Além disso, Memphis usará a camisa 94 do Corinthians, em alusão ao seu ano de nascimento. À princípio, ele utilizará o número no Campeonato Brasileiro. Posteriormente, ele poderá usar na Copa do Brasil, caso o time avance à próxima fase.

Por fim, a apresentação oficial e coletiva de imprensa, aliás, serão nesta quinta-feira (12). O evento será realizado na Neo Química Arena e não no CT Dr. Joaquim Grava, como é o habitual.

O Corinthians, aliás, anunciou a contratação do atacante holandês na última segunda-feira (09). Ele já está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Mesmo que o atacante chegue ao Corinthians de graça por estar sem clube, ele terá um custo de R$ 70 milhões durante a vigência do seu contrato, que é válido até o fim de 2026.

Sem o mesmo brilho e euforia, o meia peruano André Carrillo também apareceu no gramado da Neo Química Arena para ser saudado pelos torcedores do Corinthians. O acordo prevê a extensão do contrato, inicialmente válido até julho de 2025, a partir de metas definidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.