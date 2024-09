Mundial sub-20 feminino: Na prorrogação, Brasil vence Camarões e vai às 4ªas

O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo sub-20 feminina. Nesta quarta-feira (11/9), no El Campín, em Bogotá, as brasileiras suaram sangue para eliminarem, na prorrogação (por 3 a 1), a seleção de Camarões, que mostrou bom futebol. O time africano saiu na frente com Eto. Porém, ainda no primeiro tempo, Priscila (que é jogadora da seleção principal, medalha de prata nos Jogos Olímpicos) empatou, de pênalti. Na etapa final, as seleções perderam muitas chances e o placar de 1 a 1 se manteve, levando a decisão para a prorrogação. Mas gols de Dudinha, logo no início do tempo-extra e outro no finzinho noas acréscimos, garantiram o 2 a 1 para as brasileiras.

Agora, o Brasil aguardará o vencedor do duelo entre Áustria e Coreia do Norte, que jogam nesta quinta-feira. As norte-coreanas, que já ganharam dois mundiais da categoria (2006 e 2016) são favoritas. O jogo pelas quartas de final será no domingo (15). O Brasil busca título inédito.

Camarões na frente

O Brasil começou mal. Apesar da iniciativa inicial, viu Camarões ter muito mais qualidade ofensiva pelso flancos, quase marcar com Daha após jogada de Eto, e fazer 1 a 0 aos 23 minutos. Ngueleu fez ótima jogada pela esquerda e cruzou parra Eto, entre e a pequena área e a marca do pênalti, A camisa 10 chutou, Ana Guimarães abafou, mas a bola voltou para Eto bater e fazer 1 a 0. Primeiramente a arbitragem não deu o gol. Porém, foi ao VAR e confirmou a lisura da jogada. Africanas na frente.

Brasil busca o empate

Contudo, o Brasil mesmo com pouca inspiração, chegou ao empate, aos 35. A atacante Vendito, marcadíssima o jogo inteiro, recebeu na área pela direita e foi derrubada pela lateral Mbele. Depois de analisar o VAR, a penalidade foi confirmada e Priscila bateu para deixar tudo igual.

No segndo tempo, Camarões quase marcou no primeiro ataque de perigo, mas o Brasil estava bem mais encaixado, conseguindo construir boas jogadas, principalemte quando Dudinha avançava pela esquerda ou Vendito conseguir sair da marcação. E as brasileiras pelo menos tiveram duas chances, bem interceptadas pela goleira Biya. Fim do tempo regulamentar com 1 a 1. Decisão para o tempo-extra.

Goil relâmpago na prorrogação

Mal começou a prorrogação e, aos 20 segundos, o Brasil chegou ao segundo gol. Dudinha recebeu no meio da intermediária de ataque, saiu da marcação entrou livre e na entrada da área bateu por cima de Biya. Atrás do placar, Camarões buscou o empate que levaria a decisão para os pênaltise teve pelo menos uma chance claríssima numa falha de marcação do Brasil em lateral, mas que felizmente Eto chegou atrasada para a conclusão. Já nos acréscimos da prorrogação, aos 19 minutos, Dudinha, a melhor em campo, recebeu desmarcada e chutou para fazer 3 a 1. Enfim, Brasil garantido nas quartas.

Cartão de revisão

O jogo contou com quatro intervenções dos técnicos para análise de VAR atrávés do cartão de revisão (teste realizado neste Mundial). Três do técnico de Camarões: um que valeu a confirmação do gol de sua seleção e duas nos gols do Brasil, mas que não resultaram em nada. Já a técnica brasileira Rosana pediu revisão em um pênalti, mas nada existiu.

BRASIL 3X1 CAMARÕES (1 a 1 no tempo regulamentar)

Copa do Mundo Feminina Sub-20

Data: 11/9/2024

Local: El Campín, Bogotá (COL)

BRASIL: Rillary; Guta, Carla e Rebecca; Gi Fernandes, Maiara (Lara, 10’/2ºT da aprorrogação), Vitoria Amaral (Marzia, 9’/1ºT da prorrogação) e Ana Guimarães; Vendito (Gisele, 27’/2ºT), Priscila (Milena, 7’/2ºT da prorrogação) e Dudinha. Técnica: Rosana Augusto.

CAMARÕES: Biya; Yanga (Mbiandji, 5’/2ºT da prorrogação), Estelle Zeh, Essimi, Maague e Bernadette Mbele; Achta Njoya, Monique Ngock (Divawissa, 11’/1ºT da prorrogação) e Naomi Eto. Mana Lamine (Enganembem, Intervalo), Daha (Ndjock, Início da prorrogação) e Ngueleu. Técnico: Abdoussalami Hassan Balla.

Gols: Eto, 23’/1ºT (0-1); Priscila, de pênalti, 35’/1ºT (1-1). Dudinha, 20 segundos do 1ºt da prorrogação (2-1); Dudunha, 19’/2ºt da prorrogação (3-1)

Árbitra: Maria Caputi

Auxiliares: Tiziana Trasciatti (ITA) e Vanessa Gomes (POR)

Cartões amarelos: Carla (BRA); Essimi (CAM)

