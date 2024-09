Corinthians passa pelo Juventude e está na semifinal da Copa do Brasil

A festa é do Corinthians! Nesta quarta-feira (11/9) a Fiel compareceu de forma maciça (45.505) à Neo Química Arena. Fez a festa para a apresentação do atacante holandês Memphis Depay. Depois, apoiou o time do início ao fim para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude. Como o Timão perdeu por 2 a 1 no Sul, tinha de vencer para seguir vivo. Em jogo dramático e com arbitragem muito confusa, meteu 3 a 1. Romero, Zé Marcos (contra) e Ramalho, este aos 51 da etapa final (quando o jogo caminhava para as penalidades), fizeram para os corintianos. O goleiro Hugos Souza, contra, marcou para o Juventude.

Com a classificação, o Corinthians abocanhou mais R$ 9,45 milhões. Somam-se os prêmios das fases anteriores e o time já contabiliza R$ 22,89 milhões. Agora, o Timão/time gaúcho espera o vencedor de Flamengo x Bahia para saber o seu rival nas semis. Na ida, em Salvador, o Fla fez 1 a 0 e joga pelo empate o duelo da volta que será nesta quinta-feira, no Maracanã.

Romero marca para o Corinthians

O Corinthians teve uma chance com Romero no início, mas encontrou dificuldade para encaixar o seu jogo nos primeiros minutos. Assim, o Juventude administrava o tempo, ficando com a bola (49%). Porém, mesmo não conseguindo ser dominante, o Timão chegou ao gol num belo lance. Yuri Alberto tocou para Talles Magno e este encontrou Romero bem colocado na área. O chute cruzado foi no canto direito do goleiro Gabriel. Timão na frente.

Juventude: gol anulado e outro válido em lances polêmicos

Aos 31, lance polêmico. O Juventude atacou e Matheus Bidu bloqueou Lucas Barbosa para Hugo Souza sair e pegar a bola no chão. Então, Lucas Barbosa ganhou a dividida e chutou para o gol. O árbitro deu validou o tento, mas foi ao VAR e anulou. Dessa forma, o jogo seguiu equilibrado.

Aos 40, outro lance polêmico em novo gol para o Juventude. Alan Ruschel cobrou escanteio pela direita e Zé Marcos dividiu com Hugo Souza. O goleiro foi mal no lance e a bola morreu no gol. O juiz validou. Mas depois foi ao VAR para observar se Zé Marcos havia feito falta em Fagner antes de chegar para tentar a cabeçada. Então, após oito minutos de análise (!), ele validou como gol contra de Hugo. Ou seja, tudo igual.

Nos acréscimos, o Corinthians foi para cima. Romero cruzou e Yuri Alberto, livre na pequena área… cabeceou para fora. Inacreditável!

Timçao arranca a classificação no fim

O Corinthians veio para matar ou morrer. E quem apareceu foi o goleiro do Juventude Gabriel, em próxima defesas em chute de Charles (duas vezes), Garro e Yuri Alberto. O técnico Ramón Diaz colocou o time todo ao ataque: tirou Raniele e colocou Coronado; adiantou ainda mais o volante Charles. Mas estava difícil superar Gabriel, naquela altura o melhor em campo.

Mas, aos 36 minutos, não teve jeito. Garro, o melhor do Timão, mesmo bem marcado, achou espaço para um chute que pegou efeito. Gabriel tentou espalmar. A bola subiu e caiu perto da linha. Zé Marcos, pressionado, tentou cortar e fez contra. Tudo igual de novo. Assim, com o 2 a 2 o jogo indicava decisão nos pênaltis. Mas, nos acrésmocs, apareceu o zagueiro Ramalho: primeiramente, foi ao ataque e cabeceou para a zaga salvar à escanteio. Na cobrança, Bidon, que entrara aos 43 da etapa final, cruzou e Ramalho cabeceou para fazer o gol da classificação. Enfim, a Fiel lava a alma.

CORINTHIANS 3X1 JUVENTUDE

Quartas de final da Copa do Brasil – jogo de volta

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Data: 11/09/2024

Público: 45.505

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fágner (Léo Maná, 43’/2ºT), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles (Bidon, 43’/2ºT), Raniele (Coronado, 19’/2ºT), Rodrigo Garro e Romero; Talles Magno (Giovane, 19’/2ºT) e Yuri Alberto (Caetano, 53’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Lus Oyama (Lucas Freitas, 19’/2ºT), Ronaldo, Jadson e Lucas Barbosa (Diego Gonçalves, 30’/2ºT); Ronie Carrillo (Edson Carioca, 19’/2ºT)e Erick Farias (Ewerthon, 30’/2ºT e, depois, Marcelinho, 44’/2ºT). Técnico: Jair Ventura

Gols: Romero, 28’/1ºT (1-0); Hugo Souza, contra, 40’/1ºT (1-1); Zé Marcos, contra, 36’/2ºT (2-1); Ramalho, 51’/2ºT (3-1)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Alessandro Alvaro Rocha de Matos

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Garro, Fagner, Hugo Souza, Romero (COR); Jair Ventura, Zé Marcos (JUV)

