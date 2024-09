Léo Jardim brilha, Vasco vence o Athletico-PR nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Foi no sufoco e na base da estratégia que o Vasco voltou à semifinal da Copa do Brasil após 13 anos. Nesta quarta-feira, o Cruz-Maltino venceu o Athletico nos pênaltis – com brilho de Léo Jardim – por 5 a 4, na Ligga Arena, pelo jogo de volta das quartas da competição. Com a bola rolando, a equipe carioca ficou com um a menos durante todo o segundo tempo e perdeu por 2 a 1. Cuello e Zapelli fizeram para o Furacão, mas Vegetti fez o gol decisivo que levou a partida às penalidades.

Com o resultado, o Vasco agora aguarda o confronto entre Atlético e São Paulo para saber o adversário da próxima fase. Agora, os times focam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Athletico-PR enfrenta o Fortaleza, às 18h30, na própria Ligga Arena. Do outro lado, o Vasco faz clássico com o Flamengo, também no mesmo horário, só que no domingo, no Maracanã.

Jogo agitado

Um primeiro bem animado na Ligga Arena. Atrás do placar agregado, o Athletico-PR foi logo para cima do Vasco. Mastriani, Zapelli e Canobbio tiveram chances antes dos 10 minutos. E de tanto insistir, o Furacão, afinal, abriu o placar. Esquivel chegou na linha de fundo e Cuello sozinho na área soltou uma bomba, sem chances para Léo Jardim. Pouco tempo depois, Zapelli, de cabeça, ampliou a vantagem após passe de Cuello. O Vasco, aliás, tinha dificuldades para marcar e criar jogadas. E a situação parecia piorar após expulsão de Rayan, que deu um soco em Esquivel. No entanto, o artilheiro Vegetti, afinal, diminuiu a vantagem e acalmou a Ligga Arena nos minutos finais.

Vasco segura o Athletico-PR

Com um a menos durante a segunda etapa inteira, o Vasco teve que adotar estratégia para pelo menos segurar o placar. O Athletico, porém, não se preocupou e pressionou os cariocas. Antes dos três minutos, Mastriani e Cuello não passaram pelo goleiro Léo Jardim, que fez duas grande defesas. A equipe rubro-negra, aliás, insistiu muito em cruzamentos e lançamentos, mas faltou capricho na conclusão das jogadas. No fim, diminuiu o ritmo. Do outro lado, o Vasco, afinal, ficou postado na defesa por conta do jogador a menos e buscou lançamentos e jogadas esporádicas de velocidade. Mesmo assim, segurou o Furacão e levou aos pênaltis.

Léo Jardim brilha nos pênaltis

Nas cobranças de pênaltis, o goleiro Léo Jardim brilhou ao defender cobrança do atacante Canobbio. Pablo, Mastriani, Madson e João Cruz converteram para o Athletico. Do outro lado, Sforza, Puma Rodríguez, Victor Luís, Mateus Carvalho e, por fim, Vegetti fizeram com tranquilidade para o Vasco garantir a classificação.

ATHLETICO 2 (4) x 1 (5) VASCO (Agregado: 3×3)

Quartas de final da Copa do Brasil – jogo de volta

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data-Hora: 11/9/2024, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno (Gamarra, 31’/2°T), Esquivel; Gabriel, Erick (Madson, 31’/2°T), Christian (Pablo, 31’/2°T), Zapelli (João Cruz, 21’/2°T); Cuello (Nikão, 43’/2°T), Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 48’/2°T), Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luís, 33’/2°T); Hugo Moura (Mateus Carvalho, 33’/2°T), Sforza e Payet (Emerson Rodríguez, intervalo); Rayan, David (Leandrinho, 18’/2°T) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Gols: Cuello, 26’/1°T (1-0); Zapelli, 31’/1°T (2-0); Vegetti, 44’/1°T (2-1);

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA/SP) e Rafael da Silva Alves (FIFA/RS)

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG)

Cartão amarelo: Kaíque Rocha, Madson, Zapelli (CAP), Sforza, Souza (VAS)

Cartão vermelho: Rayan, 41’/1°T (VAS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.