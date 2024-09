Ramalho e seu primeiro (e decisivo) gol no Corinthians: ‘Acreditar até o minuto final’

Ramalho, aos 51 minutos do segundo tempo, fez o gol que definiu o 3 a 1 do Corinthians sobre o Juventude, nesta quarta-feira (11/9), na Neo Química. O seu tento neste jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil evitou que a decisão fosse para os pênaltis. Afinal, o Timão, na ida, em Caxias do Sul, perdeu por 2 a 1. Enfim, foi o seu gol que levou os corintianos à semifinal da Copa do Brasil sem precisar passar pelas penalidades. E mais: foi o primeiro que fez desde que chegou ao Parque São Jorge.

“Meu primeiro gol, tão importante. Mostra um pouco o que é, acreditar até o fim. O espírito deste clube e hoje foi assim, com drama e emoção até o fim. Desde que cheguei falavam muito da garra corintiana e estou adaptado”, disse, para concluir:

“Isto é jogar neste clube, acreditar até o minuto final. Corinthians é isso aí. Vamos trabalhar por muito mais. Graças a Deus classificamos e temos que seguir trabalhando, tem muita coisa boa por vir”.

Grana no bolso do Corinthians

Com a classificação, o Corinthians abocanhou mais R$ 9,45 milhões. Somam-se os prêmios das fases anteriores e o time já contabiliza R$ 22,89 milhões. Agora, o Timão/time gaúcho espera o vencedor de Flamengo x Bahia para saber o seu rival nas semis. Na ida, em Salvador, o Fla fez 1 a 0 e joga pelo empate o duelo da volta que será nesta quinta-feira, no Maracanã.

