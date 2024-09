Herói da classificação, Léo Jardim destaca: ‘Resgatando a essência do que é ser Vasco’

Com grande atuação, em especial no segundo tempo, Léo Jardim virou o herói da classificação do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil. O goleiro, que fez ao menos cinco defesas difíceis na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR nesta quarta-feira (11), em Curitiba, defendeu a cobrança de Canobbio na disputa por pênaltis, que terminou com triunfo cruz-maltino por 5 a 4.

“Acho que, para o Vasco e para nós, jogadores, essa classificação é muito importante. Acredito que estamos conseguindo resgatar a essência do que é ser Vasco. Independentemente da circunstância, conseguimos manter a cabeça no lugar”, iniciou Jardim.

“Eu já disse em outras fases que esse grupo tem uma força mental muito grande. É pra marcar história. Ficamos muito felizes e é preciso parabenizar todo o grupo, além de comemorar bastante essa classificação”, concluiu o goleiro.

Semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco aguarda o vencedor do duelo entre Atlético e São Paulo para conhecer o rival da próxima fase. O Galo venceu o primeiro jogo no MorumBis e joga por um empate em Belo Horizonte para assegurar a classificação.

O Cruz-Maltino, sob o comando de Rafael Paiva, vira a chave para a sequência do Campeonato Brasileiro. Pela 26ª rodada, o time da Colina fará o clássico contra o Flamengo, domingo, às 18h30, no Maracanã.

